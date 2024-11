Část čistíren odpadních vod už po povodních funguje. V Ostravě ale opravy nekončí

Rozvodněná řeka Malše zaplavila na Českobudějovicku čistírnu odpadních vod ve Vidově. „Záplavová voda poškodila obě dmychadla. Respektive je zatopila. Čistírna byla zhruba po dobu jednoho týdne nefunkční,“ připomněla mluvčí společnosti ČEVAK Lenka Zimmelová.

Nyní už čistička uvnitř pracuje normálně. „Ve chvíli, kdy přijdou velké nátoky, tak to vypláchne celou kanalizační trasu,“ popsal situaci za povodní vedoucí provozu čistíren odpadních vod ČEVAK Jan Švejkar. Zařízení ve Vidově měsíčně vyčistí dva tisíce kubíků vody. Ta se pak vrací zpátky do potoků a řek.

Čističku pod zatopenou jihočeskou vesnicí Plav včas odstavili. Škody tak byly díky opatřením nižší. „Týkalo se to třiačtyřiceti čistíren a dohromady škody byly kolem devíti milionů,“ spočítal technický ředitel společnosti ČEVAK Jiří Lipold. Většinu zprovoznili do týdne, některé do dvou. Od konce září pracují naplno všechny čistírny v Jihočeském kraji. „Nejdelší doba zasažení byla v lokalitách, kde je řeka Lužnice. Tam se to týkalo hlavně Veselí nad Lužnicí,“ doplnil Lipold.

Nejhorší situace je v Ostravě

V Moravskoslezském kraji jsou ale škody na této infrastruktuře mnohem větší. „V tuto chvíli máme největší problém v Ostravě samotné. Tam by mělo alespoň zčásti mechanické čištění naběhnout někdy na přelomu roku,“ odhaduje ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Zajištění bezvadného chodu vodního hospodářství je pro Ostravu klíčové. Část vodohospodářské infrastruktury, zejména čistírna odpadních vod v Přívoze, je v důsledku povodní stále nefunkční. To má za následek vypouštění většiny splaškových vod do Odry a představuje riziko vzniku vážných ekologických dopadů. Tomu chceme zamezit tak rychle, jak jen je to možné,“ ujistil náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak). Kompletně by ústřední čistírna, tedy včetně takzvaného biologického čištění, mohla být spuštěna do konce února.

Náklady na obnovu vodohospodářské infrastruktury poškozené povodněmi pokryje městu Ostrava státní dotace. Město od státu obdrží téměř 600 milionů korun.

Výše škod není definitivní

Výše všech škod na vodohospodářském majetku, infrastruktuře, rybnících, vodních nádržích a lesích zatím podle ministerstva ale není definitivní. Minulý týden po jednání s prezidentem Petrem Pavlem Výborný sdělil, že stát připraví dva programy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. V prvním mají být peníze na opravy zničeného majetku zejména státních organizací Povodí Odry, Povodí Moravy a Lesů České republiky, z druhého půjdou miliardy na obnovu vodovodů a kanalizací v majetku krajů, obcí či soukromých společností.

Další peníze určené na bezprostřední opravy vodohospodářské infrastruktury jsou připravené v programech, které vypsal resort životního prostředí. Po zmapování a vyčíslení škod úřady plánují vypsat ještě třetí program určený na obnovu lesních cest, a to i pro nestátní vlastníky.

Aktualizované povodňové programy předloží resort zemědělství ministerstvu financí ke schválení do 29. listopadu. Sněmovní rozpočtový výbor aktuálně podpořil návrh zemědělského výboru, který chce v rozpočtu na příští rok přidat 700 milionů právě na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Sněmovna bude definitivně rozpočet schvalovat 4. prosince.