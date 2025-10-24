Na jihu Olomouce dokončují protipovodňová opatření

Vodohospodáři s předstihem dokončují práce na protipovodňové ochraně na jihu Olomouce. Řece Moravě se vrátilo jedno z původních ramen i možnost rozlivu. Nově tudy má bezpečně protéct až čtyřsetletá voda. Další etapu protipovodňových opatření pak chystá Brno na Svratce a Svitavě, práce mají odstartovat na začátku příštího roku.
Než voda v řece Moravě opustí hranice Olomouce, urazí asi čtrnáct kilometrů. Na jihu města nyní bude mít možnost se znovu rozlít z břehů, podobně jako v minulosti. „Snažili jsme se co nejvíce přiblížit tok původním, historickým trasám řeky Moravy,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Voda znovu poteče i mrtvým ramenem, kam bude natékat pomocí stavby na horním konci už od třicetidenní vody. „Jde o mírně zvýšený průtok, který ještě není povodňový, ale už od této hladiny bude voda odlehčována do obtokového ramene,“ popsala aktuální stav řeky Kučerová.
Návrat života do mrtvého ramene Moravy
Z návratu vody do mrtvého ramene mají radost hlavně ekologové. Rozmnožovat se tam budou moci i druhy ryb, které k tomu v hlavním korytě nemají vhodné podmínky. „Vlajkovým druhem je štika obecná. Štiky se vytírají jako jedny z prvních ryb v brzkých jarních měsících a potřebují k tomu zaplavovanou vegetaci,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví Jan Koutný.
Práce trvaly rok a půl a probíhaly mimo hlavní městské části, takže si jich obyvatelé většinou nevšimli. Dnes je ale proměna výrazná. „Před samotnou stavbou bylo vykáceno přibližně čtyři sta stromů, nicméně nyní už probíhá náhradní výsadba. Ta bude rozsáhlá – počítáme s výsadbou tisíce stromů měkkého dřeva a dalších sedmi set stromů tvrdého dřeva,“ doplnila Kučerová.
„Dokážeme zde uměle vytvořit vlastnosti lužních lesů, které známe z Litovelského Pomoraví. Díky tomu se zde bude přirozeně zadržovat voda,“ uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Jan Horejš.
Zbývá vybudovat opatření na severu Olomouce
Dokončená etapa ochrání více než dva tisíce obyvatel městských částí Nový Svět a Nemilany. Bezpečně by tudy měla protéct téměř čtyřsetletá voda. V roce 2028 na projekt navážou práce na dalším obtokovém rameni. „Řeka, které dáme prostor, velmi rychle mění své okolí. Na to reagují organismy i celé ekosystémy,“ dodal Koutný.
Ochrana Olomouce před velkou vodou nebude kompletní, dokud nebudou dokončena opatření na severu města. Navážou na most v ulici Komenského a budou pokračovat proti proudu řeky kolem Klášterního Hradiska. Jejich podobu určila architektonická soutěž a nyní se připravuje projektová dokumentace.
Pokračuje proměna nábřeží Svratky a Svitavy v Brně
Další etapou výstavby budou pokračovat i protipovodňová opatření na řekách Svratce a Svitavě v Brně. Město požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci 1,8 miliardy korun. Celkové náklady dosahují podle odhadů 3,8 miliardy korun.
Projekt zahrnuje proměnu nábřeží obou řek. Více než tříkilometrový úsek povede od náspu Přerovské trati v Komárově podél Svratky po železniční viadukt v Uhelné ulici a podél Svitavy po silniční most v Hladíkově ulici. Podle studie zpracované Vysokým učením technickým v Brně ochrání opatření před stoletou vodou více než 7600 lidí.
Na nábřeží Svratky vznikne rozlehlý protipovodňový park s bočním meandrujícím korytem a tůněmi, které při zvýšené hladině pomohou se zadržováním vody a přispějí ke zvýšení druhové pestrosti. Součástí bude i nová lávka pro pěší propojující oba břehy. Pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku přibydou nové plochy pro rekreaci a sport – mola, přírodní amfiteátr či zóna s občerstvením. Práce mají začít příští rok a skončit do konce roku 2028.
Brno letos v létě dokončilo protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku a jeho dokončení se několikrát odkládalo.
