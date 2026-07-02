Kvůli krádeži kabelů na koridoru u Lipníku vyměřil soud tresty vězení

Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě desítky hodin zásadně omezila dopravu, potrestal přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku. Musí také nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun, ve zbytku škody soud dopravce odkázal do občanskoprávního řízení. Rozsudek není pravomocný.
Případ se stal loni v listopadu v katastru Jezernice. Ján Ištok, Martin Mirga a Nikolas Mirga podle obžaloby odřezali pilou a odsekali sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím a odnesli je do auta. Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Šlo o šest návěstidel, dvě výhybky a čtrnáct kolejových úseků, popsal žalobce Petr Klimeš.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Vlaky tehdy nabíraly velká zpoždění.
Muži byli ohroženi sazbou jeden rok až šest let. „Jde zejména o společenskou škodlivost činu, která vyplývá již z výše způsobené škody. Byl přerušen provoz na páteřní trati železnice, byl proveden zásah do zásadní infrastruktury státu. Byl jednoznačně dokázán úmysl narušit provoz zabezpečovacího zařízení,“ uvedl soudce Jan Rektor. Žalobce původně u nejmladšího z nich navrhoval podmíněný trest, soudce nakonec poslal do vězení všechny tři. „S ohledem na společenskou škodlivost je na místě ukládat trest nepodmíněný u všech tří obžalovaných,“ doplnil soudce.
Podle žalobce se obžalovaní pohybovali v ochranném pásmu dráhy a v bezprostřední blízkosti zabezpečovacích prvků, kde je vstup zakázán. „Klíčová je povaha a charakter místa, kde ke krádeži došlo – jde o hlavní železniční trať. Jde o jednání závažné, významně ohrožující, motivované ziskuchtivostí,“ podotkl státní zástupce.
Ohrožení provozu ve čtvrtek u soudu potvrdil i jeden z pracovníků Správy železnic. „V době události se na trati nacházel vlak, který nouzově zastavil. Strojvedoucí v takovém okamžiku ztratí veškeré informace, zhasla veškerá návěstidla, musí okamžitě zareagovat – obvykle nouzově brzdí,“ popsal svědek. Podotkl, že kabely tam byly v osudnou chvíli položeny provizorně kvůli pracím na trati, šlo o staveniště a událost poté vedla Správu železnic k některým opatřením.
Obžalovaní litovali svých činů
Všichni tři obžalovaní se u soudu káli. Jejich obhájci tvrdili, že velkou roli hrála nevědomost a podcenění situace. „Když viděl Martin Mirga kabely provizorně ležící, domníval se, že k ničemu nejsou připojeny a dovolil si je odcizit,“ tvrdila Mirgova obhájkyně s tím, že místo nebylo dostatečně zabezpečeno.
Obhájce třiadvacetiletého Nikolase Mirgy čin označil za extrémní hloupost, hájil ho tím, že se ho dopustil se svým otcem, který je pro něj autoritou. Jednapadesátiletý Ján Ištok, který skončil ve vazbě kvůli obavě z opakování trestné činnosti, stejně jako jeho komplicové činu litoval.
Zástupci Správy železnic po incidentu řekli, že ve svých statistikách ročně evidují v průměru pět desítek případů krádeží kabelů na trati, zhruba polovina z nich ovlivní provoz vlaků. Nejčastěji se kradou měděné kabely k osvětlení, kabely sloužící k ovládání návěstidel, nové a ještě nepoložené kabely nebo kabely k zabezpečovacímu zařízení, které jsou z pohledu bezpečnosti nejzávažnější, řekl tehdy mluvčí SŽ pro mimořádné události Martin Kavka.
V reakci na tyto případy již v minulosti SŽ přijala technická a organizační opatření, která mají krádeže ztížit. Jde například o změnu způsobu pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejvíce omezen.