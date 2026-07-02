Kvůli krádeži kabelů na koridoru u Lipníku vyměřil soud tresty vězení


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě desítky hodin zásadně omezila dopravu, potrestal přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku. Musí také nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun, ve zbytku škody soud dopravce odkázal do občanskoprávního řízení. Rozsudek není pravomocný.

Případ se stal loni v listopadu v katastru Jezernice. Ján Ištok, Martin Mirga a Nikolas Mirga podle obžaloby odřezali pilou a odsekali sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím a odnesli je do auta. Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Šlo o šest návěstidel, dvě výhybky a čtrnáct kolejových úseků, popsal žalobce Petr Klimeš.

Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Vlaky tehdy nabíraly velká zpoždění.

Muži byli ohroženi sazbou jeden rok až šest let. „Jde zejména o společenskou škodlivost činu, která vyplývá již z výše způsobené škody. Byl přerušen provoz na páteřní trati železnice, byl proveden zásah do zásadní infrastruktury státu. Byl jednoznačně dokázán úmysl narušit provoz zabezpečovacího zařízení,“ uvedl soudce Jan Rektor. Žalobce původně u nejmladšího z nich navrhoval podmíněný trest, soudce nakonec poslal do vězení všechny tři. „S ohledem na společenskou škodlivost je na místě ukládat trest nepodmíněný u všech tří obžalovaných,“ doplnil soudce.

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven
Železnice v Lipníku nad Bečvou

Podle žalobce se obžalovaní pohybovali v ochranném pásmu dráhy a v bezprostřední blízkosti zabezpečovacích prvků, kde je vstup zakázán. „Klíčová je povaha a charakter místa, kde ke krádeži došlo – jde o hlavní železniční trať. Jde o jednání závažné, významně ohrožující, motivované ziskuchtivostí,“ podotkl státní zástupce.

Ohrožení provozu ve čtvrtek u soudu potvrdil i jeden z pracovníků Správy železnic. „V době události se na trati nacházel vlak, který nouzově zastavil. Strojvedoucí v takovém okamžiku ztratí veškeré informace, zhasla veškerá návěstidla, musí okamžitě zareagovat – obvykle nouzově brzdí,“ popsal svědek. Podotkl, že kabely tam byly v osudnou chvíli položeny provizorně kvůli pracím na trati, šlo o staveniště a událost poté vedla Správu železnic k některým opatřením.

Obžalovaní litovali svých činů

Všichni tři obžalovaní se u soudu káli. Jejich obhájci tvrdili, že velkou roli hrála nevědomost a podcenění situace. „Když viděl Martin Mirga kabely provizorně ležící, domníval se, že k ničemu nejsou připojeny a dovolil si je odcizit,“ tvrdila Mirgova obhájkyně s tím, že místo nebylo dostatečně zabezpečeno.

Obhájce třiadvacetiletého Nikolase Mirgy čin označil za extrémní hloupost, hájil ho tím, že se ho dopustil se svým otcem, který je pro něj autoritou. Jednapadesátiletý Ján Ištok, který skončil ve vazbě kvůli obavě z opakování trestné činnosti, stejně jako jeho komplicové činu litoval.

Zástupci Správy železnic po incidentu řekli, že ve svých statistikách ročně evidují v průměru pět desítek případů krádeží kabelů na trati, zhruba polovina z nich ovlivní provoz vlaků. Nejčastěji se kradou měděné kabely k osvětlení, kabely sloužící k ovládání návěstidel, nové a ještě nepoložené kabely nebo kabely k zabezpečovacímu zařízení, které jsou z pohledu bezpečnosti nejzávažnější, řekl tehdy mluvčí SŽ pro mimořádné události Martin Kavka.

V reakci na tyto případy již v minulosti SŽ přijala technická a organizační opatření, která mají krádeže ztížit. Jde například o změnu způsobu pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejvíce omezen.

Policie zjišťuje, kdo dává kameny na koleje. Často jsou to děti, zní od železničářů
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Z útoku na Nord Stream obvinila prokuratura Ukrajince

Z útoku na Nord Stream obvinila prokuratura Ukrajince

11:23Aktualizovánopřed 4 mminutami
„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes deset mrtvých

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes deset mrtvých

včeraAktualizovánopřed 14 mminutami
Začala oprava Kbelské v Praze. Přináší omezení a objížďky

Začala oprava Kbelské v Praze. Přináší omezení a objížďky

11:00Aktualizovánopřed 35 mminutami
Svrab je letos na vzestupu. Provází ho silné svědění

Svrab je letos na vzestupu. Provází ho silné svědění

před 44 mminutami
Poslanci interpelovali členy vlády, čeká je i debata o obalové novele

ŽivěPoslanci interpelovali členy vlády, čeká je i debata o obalové novele

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bezpečnostní rada státu jednala za účasti Pavla o armádní koncepci

Bezpečnostní rada státu jednala za účasti Pavla o armádní koncepci

03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Kvůli krádeži kabelů na koridoru u Lipníku vyměřil soud tresty vězení

Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě desítky hodin zásadně omezila dopravu, potrestal přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku. Musí také nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun, ve zbytku škody soud dopravce odkázal do občanskoprávního řízení. Rozsudek není pravomocný.
před 8 mminutami

Pavel si vykládá ústavu, jak chce, osočil Babiš prezidenta

Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, prohlásil v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu Severoatlantické aliance (NATO).
před 19 mminutami

Svrab je letos na vzestupu. Provází ho silné svědění

Případů svrabu je letos už více než 7100, o čtyřicet procent víc než loni za první pololetí. Z krajů zachytili hygienici nejvíc nemocných v Moravskoslezském (16 procenta případů), ve Středočeském (11,5 procenta) a v Jihomoravském kraji (10,8 procenta), informovala na síti X Hygienická služba, což je profil spravovaný ministerstvem zdravotnictví. Svrab je kožní onemocnění, projevující se intenzivním svěděním celého těla, které se zhoršuje v teple a v noci, a červenými pupínky.
před 44 mminutami

ŽivěPoslanci interpelovali členy vlády, čeká je i debata o obalové novele

Poslanci mají na programu pravidelné interpelace na členy vlády. Po dopoledních písemných interpelacích by se měli vrátit k prvnímu čtení novely zákona o obalech, které nedokončili ve středu večer. Po polední přestávce přijdou na řadu pro změnu ústní interpelace na premiéra a ostatní ministry.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bezpečnostní rada státu jednala za účasti Pavla o armádní koncepci

Na Úřadu vlády ráno za účasti prezidenta Petra Pavla zhruba hodinu a půl jednala Bezpečnostní rada státu. Pokračovat měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Související agenda byla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tehdy tak široká, že bylo potřeba radu svolat znovu, aby se ji podařilo dokončit. Pavel s Babišem se měli vidět poprvé poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance (NATO).
03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost v kauze týrání psa v Uherském Hradišti

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO) v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Soud dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl NS.
před 1 hhodinou

Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi také drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Vojenská policie tak uzavřela případ po více než roce. Armáda vojákům ještě může udělit kázeňský postih, píší Seznam Zprávy.
před 1 hhodinou

VideoSoudkyně má zjistit skutečný stav, řekl o kárné žalobě Tejc. Svobodová: Jde o celý systém

Soudkyně v případu tříleté Viktorie podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) pochybila. Při rozhodování měla zanedbat své povinnosti. Tejc tak zdůvodnil kárnou žalobu, kterou na dotyčnou podal, podnítil i přezkoumání znaleckých posudků. Šéf resortu spravedlnosti v Událostech, komentářích řekl, že soudkyně vycházela primárně z toho, co padlo v soudní síni. Je podle něj vázána zásadami a má zjistit skutečný stav věci, její rozhodnutí označil jako hrubou nedbalost. Členka sněmovního podvýboru pro lidská práva a národnostní menšiny Vendula Svobodová (Piráti) ministrovi vytkla nedávný výrok, že „pokud by žaloba neprošla, tak je to kvůli tomu, že soudci na to nejsou zvyklí, neradi to vidí“. To podle ní zpochybňuje justici. Jde podle ní o celý systém, chce, aby vše nezůstalo jen u tohoto případu. Diskuzí provázela Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

před 19 hhodinami
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

před 20 hhodinami
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026