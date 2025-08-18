Policisté vyšetřují další případy, kdy někdo položil kameny na koleje. Za poslední měsíce byly takové incidenty třeba na Děčínsku, Trutnovsku nebo nedaleko Prahy. V první půlce roku jich Správa železnic eviduje víc než dvě desítky. Podle železničářů kameny na trať často dávají děti, které se inspirují na sociálních sítích a neuvědomují si, že svými činy ohrožují sebe i cestující. Škody jsou pak nejčastěji v řádech stovek tisíc korun. Správa železnic je vymáhá přímo po pachatelích – případně jejich rodičích.
Policie zjišťuje, kdo dává kameny na koleje. Často jsou to děti, zní od železničářů
