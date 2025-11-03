Vlaky po nedělní krádeži kabelů u Lipníka nabírají zpoždění, některé nejezdí

Na obnově provozu na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se bude pracovat celý den. Regionální vlaky jsou kvůli komplikacím v dopravě nahrazeny autobusy, ty dálkové nabírají zpoždění v desítkách minut. Komplikace v železniční dopravě způsobila nedělní krádež kabelů. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Případ vyšetřuje policie, v neděli zadržela tři podezřelé.
Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00, o jak rozsáhlou krádež šlo, zatím neupřesnila. „Je to rozsáhlé, bude se to opravovat celý den. Jde o kabely k veškerému zabezpečovacímu zařízení, má to vliv i na výhybky. Musel se kvůli tomu zjednokolejnit celý úsek mezi stanicemi, výhybky se daly do rovného směru, jezdí se bez zabezpečení sníženou rychlostí. Úsek je šestikilometrový, proto ta komplikace,“ doplnil Kavka.
Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl obnoven po jedné koleji s velmi omezenou rychlostí.
Kapacita jednokolejného úseku je navíc velmi omezena, projíždět tudy mohou zhruba čtyři vlaky za hodinu. Policie na místě zadržela v neděli tři podezřelé osoby. „Policie ještě dnes (v pondělí) ráno zajišťovala z místa události stopy. Práce se mohou dělat za denního světla,“ doplnil Kavka.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění, z Ostravy odjížděly dálkové vlaky se zhruba půlhodinovým zpožděním.