Otevírá se nový úsek D55 u Olomouce, má ulevit souběžné silnici

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek zprovoznilo novou osmikilometrovou část dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku. Úsek má snížit počet automobilů na souběžné silnici první třídy, která vede přes Krčmaň. Obcí na frekventované trase z Olomouce do Přerova dosud denně projížděly tisíce vozidel. Na chystanou další část D55 mezi obcí Kokory a Přerovem získalo ŘSD nedávno stavební povolení. Tento úsek by měl být dokončený v roce 2029.
Podle starostky Krčmaně Evy Sztwiorokové (Nezávislí) intenzita dopravy v obci díky novému úseku D55 určitě klesne. „Otázkou ale je, jak moc, protože nový dálniční úsek je pro nákladní automobily nad 3,5 tuny zpoplatněný,“ upozornila.
Někteří řidiči nákladních vozidel tak podle ní zřejmě budou i nadále jezdit mezi Olomoucí a Přerovem po staré silnici právě přes Krčmaň, aby se placení mýta vyhnuli. „Snad aspoň dálkové kamiony pojedou po dálnici. Doufáme, že doprava v obci klesne alespoň o polovinu,“ dodala.
„Dlouhodobě neúnosná situace“
Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která spojuje Olomouc s Přerovem přes několik obcí. Vesnicemi denně projede až 20 tisíc automobilů a frekventovaná komunikace je zároveň místem častých dopravních nehod.
Podle starostky se o výstavbě D55 v tomto úseku hovořilo více než dvacet let a dopravní situace v obci byla „dlouhodobě neúnosná“. Řidiči navíc prý často nerespektují semafory u přechodu pro chodce u místní školy, čímž vystavují děti vysokému riziku nehody.
Stavba osmikilometrového úseku mezi Olomoucí a Kokory začala předloni na jaře a stála bezmála dvě miliardy korun. Nová dálnice je před Kokory napojena na původní silnici první třídy.
Součástí úseku z Olomouce do Kokor je šest mostů a také takzvaný ekodukt. Trasa totiž vede poblíž přírodní památky U Strejčkova lomu a Bílých hlín a protíná biokoridor. Stavělo se tak právě s ohledem na přírodu. Ekodukt zaručí přístup do bývalého vápencového lomu a k ohroženým druhům rostlin.
Navazující úsek z Kokor do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho výstavba má stát 2,2 miliardy. ŘSD už vykoupilo potřebné pozemky a vypsalo výběrové řízení na zhotovitele.
Příprava části D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž na základě žaloby obce Rokytnice zrušil územní rozhodnutí. Nejvyšší správní soud ale před čtyřmi roky verdikt krajského soudu zrušil a obec se následně s úřady a ŘSD dohodla na kompenzacích.
Trasu také zkoumají archeologové, kteří objevili pozůstatky několika pravěkých osad včetně takzvaného hliníku – tedy místa, kde tehdy lidé těžili hlínu pro výrobu keramiky.
Dle nového ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) má dálnice D55 po dokončení výrazně ulehčit přetíženým oblastem střední a jižní Moravy. „Jedná se o další dopravní investici, která se promítne do každodenního života občanů a přinese jim konkrétní užitek,“ je přesvědčený. Klíčové bude dle něj nastavení stabilního financování dopravních staveb, které umožní pokračovat ve výstavbě D55 bez dalších rozpočtových komplikací.
Generální ředitel ŘSD Radek Mátl označil D55 za důležitou součást dálniční sítě. Podle něj propojí východ a západ země, naváže na D35 a zajistí přímé spojení Olomouce s Přerovem, D1 a dále se Zlínským krajem, Hodonínem či Břeclaví.
D55 v číslech a plánech
Celková délka dálnice D55 od Olomouce po budoucí napojení na D2 u Břeclavi má být necelých 120 kilometrů. V současnosti je v provozu 40 kilometrů ve dvou oddělených částech. Severní část mezi Olomoucí a Přerovem by měla být kompletně hotová za čtyři roky.
Jižní úsek od Bzence přes Hodonín k Břeclavi, dlouhý necelých 38 kilometrů, je zatím pouze v plánech. Vláda letos rozhodla, že tato část se bude stavět formou PPP projektu v letech 2028 až 2032.
Nové úseky dálnic budou zpoplatněné
Ředitelství silnic a dálnic po poledni otevírá také desetikilometrový úsek dálnice D1 z Přerova do Říkovic. Jeho stavba začala předloni v lednu a vyšla na téměř sedm miliard. Nový úsek má zlepšit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v Přerově, kterým dosud projížděla tranzitní doprava.
O úseky D55, D35 a D1 se od začátku roku 2026 rozšíří síť dálnic, na nichž stát vybírá mýtné. Jejich celková délka dosáhne 49,55 kilometru. Do systému elektronického mýtného přibude úsek D1 Říkovice–Přerov o délce 10,1 kilometru, dále úseky Olomouc–Kokory a Napajedla–Babice (most) na D55, které dohromady měří 8,1 kilometru. Nejvíce kilometrů přibude na D35 – konkrétně 31,35 kilometru v úsecích Vysoké Mýto – Džbánov, Janov–Opatovec, Hořice–Sadová a Křelov–Slavonín.