Dálniční známky budou od ledna dražší


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun na 2570 korun, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě, zdůvodnilo změnu ministerstvo dopravy.

Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýší o dvacet korun na 480 korun, desetidenní známka zdraží o deset korun na 300 korun a jednodenní o dvacetikorunu na 230 korun.

Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan mají poplatky za užívání dálnice zhruba poloviční. Celoroční známka pro tato auta zdražila o 60 korun, od ledna za ni majitelé aut zaplatí 1280 korun. Cena známek na kratší dobu se zvýší o deset korun na 240 korun za měsíční, 150 korun za deset dní a 110 korun za jeden den.

Majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Za roční známku zaplatí o třicet korun více, tedy 640 korun. Měsíční se zdraží o desetikorunu na 120 korun. Za desetidenní a jednodenní známku majitelé plug-in hybridů zaplatí stejnou částku jako letos, tedy 70 a 50 korun.

Bez poplatku zůstanou plně elektrická vozidla a auta na vodík.

Stát by měl získat o miliardu navíc

Ministerstvo očekává o miliardu vyšší výnos za rok 2026, tedy zhruba devět miliard korun. Cena dálniční známky se od začátku tohoto roku upravuje podle dvou zákonem daných kritérií.

„Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních,“ uvedlo ministerstvo.

„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice
Úsek S3 Bolków – Kamienna Góra

Zdarma jezdí po českých dálnicích auta přepravující osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, pokud je auto provozováno postiženým nebo jeho blízkým. Dále mohou jezdit bez známky vozidla přepravující nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.

Dálniční poplatky v Česku byly zavedeny od ledna 1995, nalepovací kupony nahradily od roku 2021 elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích i některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Peníze vybrané za dálniční známky jsou využívané na výstavbu a údržbu dálnic.

Začíná povinnost zimních pneumatik, za špatné hrozí i pokuta
Ilustrační foto

Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

