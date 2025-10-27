Na Příbramsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak

V úseku mezi Bělčicemi a Březnicí na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje došlo ke srážce vlaku s nákladním vozidlem, v důsledku čehož vlak vykolejil, informoval mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková sdělila, že lékaři ošetřili šest lidí, z toho jednoho s těžkým zraněním přepravil vrtulník do plzeňské nemocnice.
Podle informací mluvčího středočeské policie Pavla Truxy byl zraněn řidič vlaku a řidič nákladního auta, kterého museli hasiči vyprostit. Ve vlaku cestovala dvacítka lidí, všichni jsou už z vlaku venku, řekl po 14:30 Truxa. Mluvčí záchranářů před patnáctou hodinou upřesnila, že kromě jednoho vážně zraněného skončili tři pacienti s lehčím zraněním v příbramské nemocnici, další dva po ošetření zůstali na místě.
Nehoda byla hlášena ve 13:40 na přejezdu v Hudčicích na Příbramsku. „Je to nehoda nákladního vozidla – míchačky na beton – a dvouvagonového osobního vlaku. Po srážce s nákladním vozidlem vykolejila část vlaku. Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího byla negativní, dodal mluvčí policie.
„Hasiči prováděli stabilizaci vlaku a vyprošťovali řidiče nákladního auta,“ přiblížila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Vykolejený vlak si podle ní převezme Správa železnic. „Jede tam jednotka z Plzně, která bude řešit nakolejení vozidla,“ dodala mluvčí.