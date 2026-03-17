SOUHRN: Zásadní události úterý 17. března


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. března 2026.

Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl podle Reuters v úterý izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Některá izraelská média o něco dříve informovala, že se Larídžání stal terčem útoku, ale nebylo jasné, zda byl v jeho důsledku zraněn, či zahynul. Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir později uvedl, že v noci bylo dosaženo významných úspěchů při likvidaci cílů. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.

Více k tématu
Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání na snímku z 27. září 2025
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden zahynul v Emirátech
Následky úderů na americkou ambasádu v Bagdádu
Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu
Joseph Kent, šéf amerického Národního protiteroristického střediska
Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují
Ilustrační foto


Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem jejich rozhovoru byl návrh státního rozpočtu na letošní rok, který prezident podle premiéra podepíše v pátek. Podle předběžných informacích se měli bavit také o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v tuzemsku či připravenosti na řešení krizových a mimořádných událostí nebo o harmonogramu nadcházejících zahraničních cest. Podle Hradu šlo o pravidelné a plánované setkání.

Více k tématu
Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě
Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel na prosincovém snímku ze jmenování vlády


Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.

Více k tématu
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých
Trosky rehabilitační nemocnice pro drogově závislé po útoku na Kábul


Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Palivo uniklé do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny zamořilo vodovodní systémy v sousedním Moldavsku. V Baltsi, třetím největším městě země, byly dodávky vody zcela přerušeny, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady.

Více k tématu
Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody
Řeka Dněstr protékající moldavským městem – ilustrační snímek


Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.

Více k tématu
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku
Parlamentní volby v Česku


Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO). Důkazy podle resortu ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů.

Více k tématu
Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům
Fakultní nemocnice Olomouc


Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic

Že v Evropě vznikne velký podzemní detektor gravitačních vln, je už rozhodnuté. Právě v těchto dnech se řeší, kde by mohl fungovat. O zařízení, jemuž se říká Einsteinův teleskop, se ucházejí tři lokality, definitivně se rozhodne na začátku příštího roku.

Více k tématu
Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic
Gravitační vlny

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

04:01Aktualizovánopřed 17 mminutami
Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

15:13Aktualizovánopřed 28 mminutami
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

13:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

před 3 hhodinami
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
SOUHRN: Zásadní události úterý 17. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. března 2026.
před 37 mminutami

AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy

Vedle autentických videí z konfliktu Izraele a Spojených států s Íránem se na sociálních sítích objevují také snímky a klipy generované pomocí umělé inteligence nebo převzaté z videoher. Tyto upravené či uměle generované záběry přitom mají podle redakce BBC Verify milionové dosahy. Podle odborníků tak zásadně ovlivňují obraz války, který uživatelé na sociálních sítích sledují.
před 10 hhodinami

