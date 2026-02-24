Macinka se účastní Valného shromáždění OSN

Ukrajina a její spojenci si připomínají čtvrté výročí plnohodnotné ruské invaze. Pokračující agresi na Ukrajině se věnuje i mimořádné zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku. Na něm má mimo jiné vystoupit český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Večer se pak ministr zúčastní jednání Rady bezpečnosti OSN k Ukrajině.
Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Invazní armáda ji spustila na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Zemřely při ní statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.
Po ruských dronových i raketových útocích zůstávají mrtví i zranění i v místech vzdálených od fronty. Obrovské jsou škody na ukrajinské infrastruktuře a v uplynulých týdnech, kdy východní Evropu sevřely tuhé mrazy, ruská armáda pravidelně cílila na ukrajinské energetické a teplárenské objekty.
Diplomatické snahy o ukončení ruské zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.
Připomínkové akce k výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se konají i v Česku a dalších evropských zemích, třeba v Polsku a Německu. V sídle NATO se ceremonie zúčastnil generální tajemník Aliance Mark Rutte. Ten prohlásil, že Ukrajina je národem tichých hrdinů, současný konflikt je pak válkou o svobodu. Další pomoc Kyjevu vnímá jako zcela zásadní.