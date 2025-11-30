Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 159 lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Už nejméně 159 obětí si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Dalších 203 lidí se stále pohřešuje. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu vzdálila od této ostrovní země v Indickém oceánu, části hlavního města Kolombo čelí stoupajícím povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury.

Severní část Kolomba se potýká s velkou povodní, uvedl představitel úřadu pro řízení katastrof. „Přestože nás tropická bouře opustila, vydatné deště na horním toku nyní zaplavují nízko položené oblasti podél břehů řeky Kelani,“ dodal.

Prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu v zemi vyhlásil stav nouze a požádal mezinárodní společenství o pomoc. Jako první reagovala Indie vysláním humanitární pomoci spolu se dvěma vrtulníky s posádkou pro provádění záchranných operací, do kterých se už zapojila srílanská armáda. Japonsko oznámilo, že na ostrov pošle tým pro vyhodnocení okamžitých potřeb a přislíbilo další pomoc.

Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí
Následky povodní na Sumatře (28. listopadu 2025)

Extrémní počasí zničilo více než 20 tisíc domovů a 122 tisíc lidí se uchýlilo do dočasných přístřešků zřízených státem. Své domovy v důsledku záplav opustilo dalších 833 tisíc lidí, píše AFP. Podle úřadů je přibližně třetina obyvatel bez elektřiny a tekoucí vody.

Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V posledních dnech je zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny. Doposud nejtragičtější záplavy na ostrově v roce 2003 připravily o život 254 lidí.

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť

Ruský noční dronový útok zabil v Kyjevské oblasti jednoho člověka a dalších 19 zranil, uvedl v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 122 bezpilotními letouny a dvěma balistickými střelami, protivzdušná obrana zlikvidovala 104 dronů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo noční zničení 33 ukrajinských dronů nad čtyřmi ruskými regiony a Černým mořem.
02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 159 lidí

Už nejméně 159 obětí si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Dalších 203 lidí se stále pohřešuje. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu vzdálila od této ostrovní země v Indickém oceánu, části hlavního města Kolombo čelí stoupajícím povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury.
před 1 hhodinou

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu

Ukrajina vstupuje už do třetí zimy ve válečných podmínkách. Tentokrát ale zemi čekají podle prezidenta Volodymyra Zelenského vůbec ty nejhorší zimní měsíce. Rusko sahá k strategii zanechat Ukrajince ve tmě i chladu, a pokusit se tak zlomit jejich morálku. Letos se navíc ve velkém zaměřilo nejen na elektrárny a rozvodné sítě, ale také na plynárenskou infrastrukturu.
před 2 hhodinami

Střelba na oslavě v Kalifornii si vyžádala čtyři mrtvé a deset zraněných

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i dospělí. Policisté po pachateli pátrají a domnívají se, že si mohl oslavu vybrat cíleně.
06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Oznámila to agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák napsal mimo jiné oscarový scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll, která se odehrává v Československu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

Desítky tisíc lidí v sobotu protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Provoz airbusů se vrací do normálu

Provoz dopravních letadel Airbus A320 se vrací k normálu. Aerolinky musely urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim to v pátek nařídil výrobce těchto letadel. Problémy v sobotu narušovaly leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy ale byly i cestovní plány lidí ve Spojených státech. V Asii tvoří stroje Airbus A320 páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii, kde ekonomický růst umožnil cestovat letadlem milionům lidí.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto v sobotu varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
