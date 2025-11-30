Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už 159 lidí

Už nejméně 159 obětí si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Dalších 203 lidí se stále pohřešuje. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu vzdálila od této ostrovní země v Indickém oceánu, části hlavního města Kolombo čelí stoupajícím povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury.
Severní část Kolomba se potýká s velkou povodní, uvedl představitel úřadu pro řízení katastrof. „Přestože nás tropická bouře opustila, vydatné deště na horním toku nyní zaplavují nízko položené oblasti podél břehů řeky Kelani,“ dodal.
Prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu v zemi vyhlásil stav nouze a požádal mezinárodní společenství o pomoc. Jako první reagovala Indie vysláním humanitární pomoci spolu se dvěma vrtulníky s posádkou pro provádění záchranných operací, do kterých se už zapojila srílanská armáda. Japonsko oznámilo, že na ostrov pošle tým pro vyhodnocení okamžitých potřeb a přislíbilo další pomoc.
Extrémní počasí zničilo více než 20 tisíc domovů a 122 tisíc lidí se uchýlilo do dočasných přístřešků zřízených státem. Své domovy v důsledku záplav opustilo dalších 833 tisíc lidí, píše AFP. Podle úřadů je přibližně třetina obyvatel bez elektřiny a tekoucí vody.
Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V posledních dnech je zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny. Doposud nejtragičtější záplavy na ostrově v roce 2003 připravily o život 254 lidí.