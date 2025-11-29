Důležité
Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům Zobrazit

Počet obětí záplav a sesuvů na Sumatře vzrostl na 248


29. 11. 2025Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí záplav a sesuvů půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostl na 248, uvedly v sobotu podle agentury AP místní úřady. Pátrání po přeživších a dalších obětech pokračuje, komplikuje ho však fakt, že některé oblasti jsou odříznuty od zbytku ostrova. Předchozí páteční údaje hovořily o 174 mrtvých.

Nejzasaženější oblasti severní části ostrova jsou kvůli zničeným silnicím, strženým mostům a přetrhaným drátům bez silničního i komunikačního spojení. Záchranné práce podle AP pokračují pomalu i kvůli nedostatku těžké techniky. Úřady se obávají, že počet obětí dále poroste.

Nejnutnější potraviny a pomoc doručují do zasažených regionů letadla.

Povodně přišly během monzunových dešťů, které zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie. Vedoucí indonéské nevládní organizace na ochranu životního prostředí Uli Arta Siagian agentuře AFP řekl, že za povodně a sesuvy může hlavně úbytek lesů kvůli vysazování palmy olejné nebo těžbě nerostných surovin.

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav
Následky povodní v Thajsku

Výběr redakce

Počet obětí záplav a sesuvů na Sumatře vzrostl na 248

Počet obětí záplav a sesuvů na Sumatře vzrostl na 248

06:18Aktualizovánopřed 17 mminutami
Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

01:10Aktualizovánopřed 19 mminutami
Americké jednání s Ukrajinou vede Trumpův důvěrník bez diplomatické zkušenosti

Americké jednání s Ukrajinou vede Trumpův důvěrník bez diplomatické zkušenosti

před 1 hhodinou
Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Protesty v Gruzii proti vládě ani po roce nepolevují

Protesty v Gruzii proti vládě ani po roce nepolevují

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí záplav a sesuvů na Sumatře vzrostl na 248

Počet obětí záplav a sesuvů půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostl na 248, uvedly v sobotu podle agentury AP místní úřady. Pátrání po přeživších a dalších obětech pokračuje, komplikuje ho však fakt, že některé oblasti jsou odříznuty od zbytku ostrova. Předchozí páteční údaje hovořily o 174 mrtvých.
06:18Aktualizovánopřed 17 mminutami

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.
01:10Aktualizovánopřed 19 mminutami

Americké jednání s Ukrajinou vede Trumpův důvěrník bez diplomatické zkušenosti

Generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga ve funkci vyslance na Ukrajině nejspíše vystřídá náměstek ministra obrany bez zkušeností s diplomacií Daniel Driscoll. Ten již stihl navštívit Kyjev a předat prezidentovi Volodymyru Zelenskému americko-ruský plán na ukončení ruské války na Ukrajině. Driscoll chce coby důvěrník Donalda Trumpa pomoci šéfovi Bílého domu v dosažení jeho cílů. Ukrajinu chválí za její výrobu dronů.
před 1 hhodinou

Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a 11 lidí zranil

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí nočnímu útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně jednoho člověka a jedenáct lidí včetně dítěte zranil. Uvedl to šéf místní vojenské správy Tymur Tkačenko, podle něhož vypukly požáry v několika obytných domech.
před 1 hhodinou

Trump hodlá omilostnit exprezidenta Hondurasu odsouzeného v USA na 45 let

Americký prezident Donald Trump hodlá udělit milost exprezidentovi Hondurasu Juanu Orlandovi Hernándezovi, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA. Trump to v pátek napsal na své sociální síti v rámci širší zprávy, v níž zopakoval, že v nedělních prezidentských volbách ve středoamerické zemi podporuje pravicového kandidáta Nasryho „Tita“ Asfuru.
před 3 hhodinami

Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Republikánský americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti Truth Social napsal, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Podle agentury AFP jsou právní důsledky prezidentova prohlášení v tuto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že jde o „přibližně 92 procent“ dokumentů s Bidenovým podpisem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) ráno sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Toho média označují za mocného muže ukrajinské politiky a upozorňují, že v současné době vede tým, který jedná s USA o americko-ruském plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje. Večer prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Jermak podal rezignaci.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u značného počtu letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně šesti tisíc strojů, což představuje zhruba třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...