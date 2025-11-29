Počet obětí záplav a sesuvů na Sumatře vzrostl na 248

Počet obětí záplav a sesuvů půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostl na 248, uvedly v sobotu podle agentury AP místní úřady. Pátrání po přeživších a dalších obětech pokračuje, komplikuje ho však fakt, že některé oblasti jsou odříznuty od zbytku ostrova. Předchozí páteční údaje hovořily o 174 mrtvých.
Nejzasaženější oblasti severní části ostrova jsou kvůli zničeným silnicím, strženým mostům a přetrhaným drátům bez silničního i komunikačního spojení. Záchranné práce podle AP pokračují pomalu i kvůli nedostatku těžké techniky. Úřady se obávají, že počet obětí dále poroste.
Nejnutnější potraviny a pomoc doručují do zasažených regionů letadla.
Povodně přišly během monzunových dešťů, které zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie. Vedoucí indonéské nevládní organizace na ochranu životního prostředí Uli Arta Siagian agentuře AFP řekl, že za povodně a sesuvy může hlavně úbytek lesů kvůli vysazování palmy olejné nebo těžbě nerostných surovin.