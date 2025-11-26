Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně osm mrtvých a více než padesát zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které postihly indonéský ostrov Sumatra. S odvoláním na odpovědné činitele o tom informovala agentura AFP. Velká voda přinesla oběti také v Thajsku a Malajsii.

Přívalové deště sužují už několik dní provincii Severní Sumatra. Nejhůře postižený je okres Tapanuli, uvedl indonéský národní úřad pro zvládání katastrof. Všechny oběti jsou z tohoto okresu, odkud muselo být evakuováno téměř tři tisíce obyvatel.

Indonésie je během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, náchylná k povodním a sesuvům půdy. Klimatické změny také zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.

Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších jedenáct osob se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý 25. listopadu ukončeny, dodala AFP.

Počasí zabíjí také v Thajsku a Malajsii

GALERIE
Thajsko a Malajsii sužují rozsáhlé povodně

Rozsáhlé povodně postihly také Thajsko a Malajsii. Evakuováno kvůli nim muselo být v obou zemích asi 45 tisíc lidí. Thajsko hlásí 33 obětí, Malajsie zatím jednu, informovala agentura Reuters. Meteorologové navíc varují před dalšími dešti, které budou situaci ještě zhoršovat.

Povodně postihly devět thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. V Thajsku je nejhůře postiženým městem Chat Jaj, kde voda zaplavila i první patro státní nemocnice. Úřady vyslaly vrtulníky, aby evakuovaly nejohroženější pacienty, kterých je nyní v nemocnici asi šest set, z toho padesát na jednotkách intenzivní péče. Dohromady s příbuznými pacientů a zaměstnanci je v nemocnici asi dva tisíce lidí.

Předposlední listopadový týden napršelo ve městě Chat Jaj během jediného dne 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních tři sta let. V devíti thajských provinciích povodně postihly téměř milion domácností a více než 2,7 milionu lidí. Se záchranou obyvatel, které voda odřízla v jejich domech, pomáhá thajská armáda.

Thajsko zasáhly povodně. V Chat Jaj pršelo nejvíc za tři sta let
Následky povodní v Thajsku

Výběr redakce

Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

před 3 mminutami
Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

před 12 mminutami
Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

01:39Aktualizovánopřed 15 mminutami
Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

před 29 mminutami
V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení, provoz na koridoru je zastavený

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení, provoz na koridoru je zastavený

před 2 hhodinami
Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády

Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády

před 3 hhodinami
Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

před 4 hhodinami
Francie zadržela a obvinila tři lidi ze špionáže pro Rusko

Francie zadržela a obvinila tři lidi ze špionáže pro Rusko

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při požáru domu na Slovensku zemřeli čtyři lidé včetně dětí

Čtyři lidé včetně tří dětí zemřeli při nočním požáru rodinného domu na jihu Slovenska. Informovala o tom tamní policie. Příčinu tragédie úřady vyšetřují.
před 3 mminutami

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Nejméně osm mrtvých a více než padesát zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které postihly indonéský ostrov Sumatra. S odvoláním na odpovědné činitele o tom informovala agentura AFP. Velká voda přinesla oběti také v Thajsku a Malajsii.
před 12 mminutami

Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

Prezident Spojených států Donald Trump tvrdí, že Rusko souhlasilo s některými ústupky v americko-ruském plánu pro zastavení ruské války na Ukrajině. Popsal je přitom jen jako to, že Moskva přestane bojovat a nezabere další území. Trump také řekl, že už netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem. Moskva dává opakovaně najevo, že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
01:39Aktualizovánopřed 15 mminutami

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
před 29 mminutami

Indie tiše hromadí síly u své „Achillovy paty“

Indie zdvojnásobila bezpečnostní opatření v oblasti Siligurského koridoru, který je považován za její „Achillovu patu“, a hromadí síly podél východní hranice. Nové Dillí tak reaguje na vojenské aktivity Číny a Bangladéše a sbližování Dháky s Islámábádem i Pekingem. Zájem o zajištění strategické oblasti ještě vzrostl po nedávném výbuchu v Dillí.
06:01Aktualizovánopřed 35 mminutami

Dobrovolníci z libanonské charity shání léky pro potřebné

Charita Roye Tohmého v Libanonu bojuje s chudobou a pomáhá v zemi se vším, na co tamní úřady samy nestačí. Potřebným například poskytuje bezplatné služby praktického lékaře. Její dobrovolníci zřídili vlastní charitativní kliniku a do země rovněž přivážejí léky od dárců ze zahraničí – často se jedná už o načatá balení. S povděkem si i pro ně přicházejí lidé, kteří ještě před pár lety žili na podobné úrovni jako průměrní Východoevropané. Poslední ranou v řadě krizí byla pro Libanon válka proti Izraeli, do které celou zemi svou agresí zatáhlo šíitské hnutí Hizballáh. Konflikt skončil v roce 2024 křehkým příměřím.
před 3 hhodinami

Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády

Tchaj-wan chce pro příští roky rozšířit stávající obranný rozpočet o 40 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 833 miliard korun). Podle agentury AFP to oznámil tchajwanský prezident Laj Čching-te, podle kterého je to snaha ochránit ostrov před možnou čínskou invazí. Čína mezitím podle agentury Reuters varovala, že rozdrtí „jakékoli snahy o zahraniční vměšování“. Peking považuje demokratický Tchaj-wan za svou „vzbouřenou provincii“.
před 3 hhodinami

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

Nigérie hlásí už třetí hromadný únos tamních křesťanů během uplynulých dnů. Naposledy neznámí ozbrojenci odvlekli jedenáct lidí na severozápadě země. Největší napětí panuje kolem stále neúspěšného pátrání po 250 žácích a učitelích unesených během minulého týdne. Pozitivní zprávou je, že v úterý se domů vrátilo 24 studentek. Nigerijský prezident Bola Tinubu jednal v pondělí o situaci s veliteli federálních bezpečnostních složek. Ikemesit Effiong, partner v bezpečnostní agentuře SBM Itelligence Consultancy, přiblížil, že pachatelé takového násilí čelí jen velmi malým následkům, takže mnozí z nich jsou významně povzbuzováni k tomu, aby v daných aktivitách pokračovali.
před 4 hhodinami
Načítání...