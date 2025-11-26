Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím

Nejméně osm mrtvých a více než padesát zraněných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které postihly indonéský ostrov Sumatra. S odvoláním na odpovědné činitele o tom informovala agentura AFP. Velká voda přinesla oběti také v Thajsku a Malajsii.
Přívalové deště sužují už několik dní provincii Severní Sumatra. Nejhůře postižený je okres Tapanuli, uvedl indonéský národní úřad pro zvládání katastrof. Všechny oběti jsou z tohoto okresu, odkud muselo být evakuováno téměř tři tisíce obyvatel.
Indonésie je během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, náchylná k povodním a sesuvům půdy. Klimatické změny také zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.
Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších jedenáct osob se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý 25. listopadu ukončeny, dodala AFP.
Počasí zabíjí také v Thajsku a Malajsii
Rozsáhlé povodně postihly také Thajsko a Malajsii. Evakuováno kvůli nim muselo být v obou zemích asi 45 tisíc lidí. Thajsko hlásí 33 obětí, Malajsie zatím jednu, informovala agentura Reuters. Meteorologové navíc varují před dalšími dešti, které budou situaci ještě zhoršovat.
Povodně postihly devět thajských provincií a osm států v sousední Malajsii. V Thajsku je nejhůře postiženým městem Chat Jaj, kde voda zaplavila i první patro státní nemocnice. Úřady vyslaly vrtulníky, aby evakuovaly nejohroženější pacienty, kterých je nyní v nemocnici asi šest set, z toho padesát na jednotkách intenzivní péče. Dohromady s příbuznými pacientů a zaměstnanci je v nemocnici asi dva tisíce lidí.
Předposlední listopadový týden napršelo ve městě Chat Jaj během jediného dne 335 milimetrů srážek, což je rekordní množství za posledních tři sta let. V devíti thajských provinciích povodně postihly téměř milion domácností a více než 2,7 milionu lidí. Se záchranou obyvatel, které voda odřízla v jejich domech, pomáhá thajská armáda.