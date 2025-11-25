Thajsko zasáhly povodně. V Chat Jaj pršelo nejvíc za tři sta let

Přívalové deště způsobily na jihu Thajska nejhorší povodně za posledních patnáct let. Uvedl to tamní premiér Anutin Čánvirakun v souvislosti s živelní pohromou, která v zemi v posledních dnech postihla téměř dva miliony lidí. Nejméně devatenáct lidí zemřelo. Nejhorší situace je ve městě Chat Jaj, které zaznamenalo nejvyšší denní úhrn srážek za posledních tři sta let.
V regionu zemřelo kvůli velké vodě nejméně devatenáct lidí, často v důsledku úrazu elektrickým proudem, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.
Záplavy zasáhly osm thajských provincií a voda někde dosahuje i do výše dvou a půl metru. Meteorologové varovali, že v zemi mají i v úterý pokračovat silné deště, a že hladina vody tak bude dále stoupat. Na moři hrozí až třímetrové vlny.
Nejhorší je situace ve městě Chat Jaj v provincii Songchlá, které v pátek zaznamenalo 335 milimetrů srážek, což je podle tamních úřadů nejvyšší denní úhrn za posledních tři sta let.
Nemocnice částečně bez vody a elektřiny
Tamní nemocnice je od pondělí částečně bez vody a elektřiny. V zařízení je nyní asi pět set lidí včetně dvou set hospitalizovaných, řekla stanici CNN zdravotní sestra Pattiya Ruamsook.
Tamní oddělení porodnice se stará o třicet novorozenců, jejichž rodiče v nemocnici nejsou. „Mají obavy, ale nemohou se sem dostat, voda stoupá a veškerá doprava je přerušena,“ citovala CNN zdravotní sestru Fasiyu Fatonni.
Oddělení je ve třetím patře nemocnice a Fatonni doufá, že je to dost vysoko na to, aby se nemuseli evakuovat. Její kolegyně Ruamsook, se ale obává zvyšující se hladiny vody. „Včera voda pokrývala pouze první patro, teď už stoupala do druhého,“ citovala ji CNN.
„Poslední tři dny nám neustále volají tisíce lidí žádajících o evakuaci nebo jídlo,“ řekl podle agentury Reuters člen místních dobrovolných záchranářů.
Vláda se do postižené oblasti chystá vyslat čtrnáct člunů a letouny s lékaři, zásobami a polními kuchyněmi, které by měly dodávat tři tisíce jídel denně.
Malajsie a Vietnam
Záplavy zasáhly také sousední Malajsii, která zatím nehlásí oběti na životech, ale nechala evakuovat téměř dvacet tisíc lidí. Nejhorší situace je ve státě Kelantan u hranic s Thajskem.
Přes devadesát mrtvých si za poslední týden vyžádaly přívalové deště, povodně a sesuvy půdy ve Vietnamu. Přes milion domácností a podniků je bez proudu. V pondělí voda začala opadat.