Počet obětí záplav ve Vietnamu vzrostl na devadesát


Počet obětí záplav ve Vietnamu vzrostl na devadesát, píše agentura AFP s odkazem na aktualizované údaje tamního ministerstva životního prostředí. V důsledku prudkých dešťů zasáhly na konci druhého listopadového týdne jižní a střední část země bleskové záplavy. V sobotu 22. listopadu ministerstvo uvedlo, že zahynulo 55 osob a dalších 13 lidí se pohřešuje.

Vietnamská vláda uvedla, že po celé zemi bylo poškozeno 186 tisíc domů. Nejhorší situaci čelí provincie Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa a Lam Dong v jižní a střední části Vietnamu. Samotná provincie Dak Lak zaznamenala podle agentury AFP od 16. listopadu více než šedesát úmrtí. Více než tři miliony hospodářských zvířat přišlo o život, uvádí BBC.

Podle úřadů nemělo v neděli 23. listopadu ráno přibližně 258 tisíc lidí přístup k elektřině. Některé úseky hlavních dálnic a železničních tratí byly neprůjezdné. Vláda nasadila v nejvíce postižených oblastech armádu a policii.

Povodně jsou dalším projevem extrémního počasí ve Vietnamu nedlouho poté, co země čelila ničivým tajfunům Kalmaegi a Bualoi. Vědci dle BBC tvrdí, že Vietnam je v důsledku klimatických změn způsobených člověkem více vystaven extrémním povětrnostním jevům, které způsobují silnější a častější tajfuny.

