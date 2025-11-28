Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87, napsala v pátek s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 82 obětí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostla bilance obětí záplav a sesuvů půdy na nejméně devadesát. Úřady pohřešují desítky dalších lidí.
Počasí v Thajsku se dotklo více než tří milionů lidí a v jihothajské provincii Songchlá od začátku týdne platí stav nouze. Povodně, které začaly o víkendu, ve dvanácti jižních provinciích podle agentury AP postihly přes tři miliony obyvatel, uvedl úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof.
Voda, která zaplavila rozsáhlé oblasti a zabila 87 lidí v sedmi provinciích, začala ve čtvrtek v některých oblastech opadávat. Nejvíce obětí, podle mluvčího vlády 55, zaznamenala Songchlá na hranicích s Malajsií.
Premiér Anutin Čánvirakun v této provincii na začátku týdne vyhlásil stav nouze, který platí i pro největší město na jihu země Chat Jaj. Ministerstvo zdravotnictví tam nechalo zřídit osm polních nemocnic, aby pomohly místní nemocnici, která nemohla fungovat naplno.
Bilance obětí záplav a sesuvů půdy na indonéském ostrově Sumatra vzrostla na nejméně devadesát. Úřady pohřešují desítky dalších lidí, napsala v pátek agentura AFP. Svědci hovoří o zaplavených ulicích a vodě, která dosahuje až po pás.
„Naší prioritou zůstává evakuace a pomoc. Doufáme, že se počasí zlepší, abychom mohli na místo vyslat vrtulník,“ řekl mluvčí policie provincie Severní Sumatra, podle něhož je mnoho silnic neprůjezdných.
Voda ve městě Medan na severu ostrova dosahovala podle fotografa AFP po pás. Obyvatelka ze západu Sumatry mluvila o stoupající vodě, která jí postupně sahala až po prsa. „Celou noc jsme nezamhouřili oka, jen jsme sledovali (hladinu) vody,“ dodala.
Indonésie a další země jihovýchodní Asie jsou náchylné k povodním a sesuvům půdy během období dešťů, které obvykle trvá od listopadu do dubna. Monzunové deště však ještě zhoršila tropická bouře, která zasáhla celou oblast. Klimatické změny také zvyšují intenzitu bouří, jež doprovází vydatnější srážky, náhlé povodně a silnější poryvy větru.