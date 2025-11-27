Povodně a sesuvy půdy v Indonésii si vyžádaly desítky mrtvých

Extrémní počasí v Indonésii si vyžádalo nejméně 49 životů, 67 lidí se stále pohřešuje, píše server Independent. Pátrání po přeživších pokračuje, záchranáři očekávají zvýšení počtu obětí. Monzunové deště na ostrově Sumatra způsobily bleskové povodně a sesuvy půdy. Oběti hlásí také v Thajsku a Malajsii.
Povodeň v provincii Severní Sumatra zaplavila přes dva tisíce budov a téměř pět tisíc obyvatel uprchlo do vládních krytů, píše Independent s odkazem na národní úřad pro zvládání katastrof. Podle úřadu povodně dopadly na desetitisíce obyvatel i v dalších provinciích, zejména v Ačehu a Západní Sumatře.
Přívalové deště sužují indonéský ostrov již několik dní. Podle meteorologů mají pokračovat i v dalším týdnu. Kvůli řekám vylitým z břehů a záplavě bahna mají záchranné týmy problém dostat se do některých oblastí.
V Indonésii jsou během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, povodně a sesuvy půdy časté. Klimatické změny však zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.
Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle místních úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších jedenáct se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý ukončeny, napsala agentura AFP.
Desítky obětí v Thajsku
Rozsáhlé povodně postihly také Thajsko a Malajsii. Evakuováno kvůli nim muselo být v obou zemích desítky tisíc lidí. Thajsko hlásí 33 obětí, Malajsie zatím dvě, informovala agentura Reuters.
Podle thajských úřadů extrémní počasí postihlo téměř tři miliony lidí. Mluvčí tamní vlády uvedl, že ustupující voda zvýšila naději na evakuaci lidí, kteří byli několik dní uvězněni na střechách budov. Záchranné týmy zatím připravují drony k doručování potravinových balíčků.