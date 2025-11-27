Povodně a sesuvy půdy v Indonésii si vyžádaly desítky mrtvých


Extrémní počasí v Indonésii si vyžádalo nejméně 49 životů, 67 lidí se stále pohřešuje, píše server Independent. Pátrání po přeživších pokračuje, záchranáři očekávají zvýšení počtu obětí. Monzunové deště na ostrově Sumatra způsobily bleskové povodně a sesuvy půdy. Oběti hlásí také v Thajsku a Malajsii.

Povodeň v provincii Severní Sumatra zaplavila přes dva tisíce budov a téměř pět tisíc obyvatel uprchlo do vládních krytů, píše Independent s odkazem na národní úřad pro zvládání katastrof. Podle úřadu povodně dopadly na desetitisíce obyvatel i v dalších provinciích, zejména v Ačehu a Západní Sumatře.

Přívalové deště sužují indonéský ostrov již několik dní. Podle meteorologů mají pokračovat i v dalším týdnu. Kvůli řekám vylitým z břehů a záplavě bahna mají záchranné týmy problém dostat se do některých oblastí.

Jihovýchodní Asie se potýká s extrémním počasím
Most zničený přívalovou povodní v provincii Tapanuli na Sumatře, 25. listopadu 2025.

V Indonésii jsou během období dešťů, které trvá obvykle od listopadu do dubna, povodně a sesuvy půdy časté. Klimatické změny však zvýšily intenzitu bouří, které jsou doprovázeny vydatnějšími srážkami, náhlými povodněmi a silnějšími poryvy větru.

Na začátku měsíce zasáhly sesuvy půdy způsobené silnými dešti ostrov Jáva. Podle místních úřadů zemřelo nejméně 38 lidí a dalších jedenáct se stále pohřešuje; záchranné a pátrací operace ale byly v úterý ukončeny, napsala agentura AFP.

Desítky obětí v Thajsku

Rozsáhlé povodně postihly také Thajsko a Malajsii. Evakuováno kvůli nim muselo být v obou zemích desítky tisíc lidí. Thajsko hlásí 33 obětí, Malajsie zatím dvě, informovala agentura Reuters.

Podle thajských úřadů extrémní počasí postihlo téměř tři miliony lidí. Mluvčí tamní vlády uvedl, že ustupující voda zvýšila naději na evakuaci lidí, kteří byli několik dní uvězněni na střechách budov. Záchranné týmy zatím připravují drony k doručování potravinových balíčků.

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření
Ilustrační foto

Povodně a sesuvy půdy v Indonésii si vyžádaly desítky mrtvých

Extrémní počasí v Indonésii si vyžádalo nejméně 49 životů, 67 lidí se stále pohřešuje, píše server Independent. Pátrání po přeživších pokračuje, záchranáři očekávají zvýšení počtu obětí. Monzunové deště na ostrově Sumatra způsobily bleskové povodně a sesuvy půdy. Oběti hlásí také v Thajsku a Malajsii.
Obětí požáru v Hongkongu je už přes padesát

Obrovský požár, který stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si už vyžádal 55 životů, dalších více než dvě stě lidí je ještě pohřešovaných. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.
10:53Aktualizovánopřed 33 mminutami

Ruský soud udělil doživotní tresty za útok na Krymský most

Doživotní tresty vězení udělil ruský soud osmi mužům za jejich údajný podíl na bombovém útoku, který v říjnu 2022 vážně poničil Krymský most spojující okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS. Devatenáct kilometrů dlouhá silniční a železniční stavba, jejíž provoz v roce 2018 zahájil ruský prezident Vladimir Putin, symbolizuje podle agentur Reuters a AFP protiprávní anexi Krymu Ruskem v roce 2014.
před 39 mminutami

V bojích na Ukrajině zemřel sedmadvacetiletý Čech

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Podle dostupných informací jde o pátého českého občana, který padl v bojích na území Ruskem napadené země.
před 55 mminutami

Moskva uzavře poslední polský konzulát

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo Polsku, že ke konci roku uzavře jeho konzulát v Irkutsku. Má to být odveta za rozhodnutí Varšavy uzavřít ruský konzulát v Gdaňsku. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski o uzavření ruského diplomatického úřadu rozhodl v reakci na nedávnou sabotáž na polské železnici, ze které Varšava viní Moskvu. Ta svou účast na diverzi popřela.
před 1 hhodinou

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do Spojených států evakuovat desítky tisíc Afghánců po stažení amerických vojáků z Afghánistánu.
09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Motýlek, Havel a teď Sarkozy. Bývalý francouzský prezident napsal Deník vězně

Jak avizoval už před nástupem do vězení, bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy o svém třítýdenním pobytu za mřížemi napsal knihu. Novinka Deník vězně tak přibude do knihovny vedle titulů od jiných autorů, kteří se také v knize podělili o své vězeňské zkušenosti.
před 1 hhodinou

Do Evropy čím dál víc proniká fentanyl

Evropské země s obavami sledují pronikání analgetika fentanyl na černý trh. Nárůst vysoce návykového syntetického opioidu, stokrát silnějšího než morfin, zaznamenalo zejména Polsko a Bulharsko. Ve Spojených státech, které čelí už léta akutní fentanylové krizi, umírá na zneužití drogy padesát tisíc lidí ročně.
před 5 hhodinami
