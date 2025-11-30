Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oficiálně požádal prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Oznámila to prezidentova kancelář, úřad premiéra se k tomu zatím nevyjádřil. Netanjahu to zdůvodnil potřebou národního usmíření. Premiér Izraele čelí dlouhodobému soudnímu řízení kvůli korupci. Obvinění popírá a prohlásil se za nevinného.
„Kancelář prezidenta si je vědoma, že se jedná o mimořádnou žádost, která s sebou nese významné důsledky. Po obdržení všech relevantních stanovisek prezident žádost zodpovědně a upřímně zváží,“ sdělila Herzogova kancelář.
Netanjahu v neděli prohlásil, že okamžité ukončení jeho korupčního procesu by přispělo k tolik potřebnému národnímu usmíření.
Vysocí představitelé vládní koalice Netanjahuovo rozhodnutí chválí, píše server Times of Israel. Ofir Kac z Netanjahuovy strany Likud sdělil, že ačkoli bylo „všem jasné, že tento vysoce politický proces se hroutí“ a Netanjahu „mohl snadno prokázat svou nevinu v tomto zkorumpovaném stíhání“, zvolil místo toho jinou cestu „v zájmu uzdravení země a smíření“.
Udělení milosti Netanjahuovi je „kritické pro bezpečnost státu“, argumentuje krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir a zdůrazňuje to, co popisuje jako „kritickou nutnost“ provést změny v soudním systému, „zejména reformu zkorumpovaného a opovrženíhodného státního zastupitelství, které zfabrikovalo případy Netanjahua“.