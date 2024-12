Na tento okamžik jsem čekal osm let, řekl obžalovaný Netanjahu u soudu

před 16 m minutami | Zdroj: The Guardian , Reuters , The Times of Israel , ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí u soudu v Tel Avivu výslechu v procesu, v němž je obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry. Je to poprvé, co stanul v Izraeli před soudem jako obžalovaný premiér v úřadu. Netanjahu obvinění odmítl. Označil ho za oceán absurdity a hon na čarodějnice organizovaný nepřátelsky zaměřenými médii a zaujatým právním systémem, který má svrhnout jeho vládu. Očekává se, že proces bude trvat šest hodin denně tři dny v týdnu po dobu asi dvou měsíců.

Server The Times of Israel už dopoledne informoval, že se před budovou soudu shromáždily desítky odpůrců i příznivců Netanjahua, kterého přišlo přímo k soudu podpořit i několik politiků z jeho koaliční vlády, včetně ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Ten novinářům řekl, že obvinění proti Netanjahuovi jsou vykonstruovaná, a vyzval k tomu, aby izraelská vláda odvolala na příštím zasedání generální prokurátorku Gali Baharavovou-Miaraovou.

Proces na několik let

Proces se kvůli bezpečnosti koná v podzemních prostorách soudu v Tel Avivu. Původně se měl uskutečnit u soudu v Jeruzalémě, ale ten nemá příslušně vybavené podzemní prostory. Právě kvůli bezpečnosti také Netanjahuovi právníci žádali odklad výslechu o deset týdnů, což soud zamítl a povolil odklad jen o osm dnů.

Před soudem se v tomto procesu objevil izraelský premiér už několikrát před válkou, kterou vede od loňského roku Izrael s teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy a s teroristickým hnutím Hizballáh v Libanonu.

Netanjahuovi prozatím pokládá otázky obhajoba, poté bude podroben křížovému výslechu obžaloby. Podle The Times of Israel potrvá pravděpodobně několik let, než proces, včetně odvolání, skončí. Netanjahuovi hrozí dle informací agentury Reuters za korupci až deset let vězení, případně také pokuta. Za podvod a zneužití důvěry hrozí až tři roky vězení.