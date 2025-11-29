SOUHRN: Zásadní události soboty 29. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 29. listopadu 2025.
Rusko masivně útočilo na Kyjev
Rusové v noci na Ukrajinu poslali 36 raket a přes šest set dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na Kyjevskou oblast si podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy vyžádal nejméně dvě oběti. Dalších nejméně dvacet sedm lidí bylo zraněno, píše web Kyiv Independent. Bez elektřiny zůstalo více než 600 tisíc uživatelů. Dodávky se během dne podařilo obnovit.
Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump
Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto v sobotu varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal.
AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí
Desítky tisíc lidí v sobotu protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí
Počet mrtvých po záplavách a sesuvech půdy na indonéském ostrově Sumatra přesáhl tři stovky. Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl podle Reuters na 162. Záplavy a sesuvy půdy ohrožují i Srí Lanku. Úřady informují o 153 mrtvých, dalších 191 lidí se pohřešuje.
Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům
Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.
I drobný zásah do algoritmu sítě X výrazně ovlivňuje pohled na svět
Stačí jen drobné změny sledu příspěvků a míru polarizace, o kterou by se dříve propaganda musela snažit tři roky, zvládne sociální síť X za týden. Prokázal to nový experiment, jehož autoři testovali schopnosti sítě, která patří americkému miliardáři Elonu Muskovi, zvyšovat či snižovat politické rozdělení americké společnosti.