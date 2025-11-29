Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům


29. 11. 2025

Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.

„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Talibanu.

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump
Místo střelby v americkém Washingtonu

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících dvanácti měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa
Donald Trump

