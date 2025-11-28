SOUHRN: Zásadní události pátku 28. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 28. listopadu 2025.
Prezident přijal první trojici kandidátů na ministry
Prezident Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na ministry v připravované vládě Andreje Babiše (ANO). Hovořil s Robertem Plagou (za ANO) mířícím na resort školství, Adamem Vojtěchem (za ANO) kandidujícím do čela zdravotnictví a Jeronýmem Tejcem (za ANO), jenž by se mohl stát ministrem spravedlnosti.
Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Ten uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje. Večer prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Jermak podal rezignaci.
ERÚ oznámil změny v regulované části ceny energií
Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). O změnách informoval předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.
Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS
ODS opouští první jihočeský hejtman a bývalý poslanec Jan Zahradník. Ve straně byl od roku 1991. Prohlásil, že nesouhlasí s tím, kam strana v posledních letech ideologicky směřuje. Zahradník, který je krajským zastupitelem, se přidá k novému hnutí současného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který odchod z ODS oznámil ve čtvrtek.
Povodně v Asii mají už stovky obětí
Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 145, napsala v pátek s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 87 obětí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostla bilance obětí záplav a sesuvů půdy na 174 z předchozích devadesáti. Úřady pohřešují desítky dalších lidí. Na Srí Lance vzrostl počet obětí povodní a sesuvů ze 46 na 56.
Startovací rampa na Bajkonuru utrpěla poškození
Čtvrteční start kosmické lodi Sojuz poškodil startovací rampu na kosmodromu Bajkonur. Jde o jediné místo, odkud může Rusko posílat své lodě na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Informací je kvůli komunikaci ruské vesmírné agentury Roskosmos málo, oprava se ale dle pozorovatelů může protáhnout.