I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
Žadatelé ze zemí v programu bezvízového styku budou podle návrhu muset „pokud možno“ poskytnout také další informace. Seznam zahrnuje telefonní čísla používaná v posledních pěti letech, e-mailové adresy používané v posledních deseti letech, IP adresy a metadata z elektronicky zaslaných fotografií. Také biometrické údaje, včetně otisků prstů, DNA, údajů o obličeji a duhovce. Dále budou muset poskytnout informace o svých rodinných příslušnících, včetně jmen, telefonních čísel, dat a míst narození a bydliště.
Americká veřejnost má šedesát dní na to, aby se k návrhu vyjádřila, uvádí Celní a pohraniční stráž, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Ta návrh předloží ke schválení Úřadu pro řízení a rozpočet.
ESTA je automatizovaný systém, který využívají turisté a lidé cestující do USA na krátkodobé pracovní cesty v rámci programu bezvízového styku. Umožňuje občanům vybraných zemí pobyt v USA v délce až devadesát po sobě jdoucích dnů. Povolení ESTA stojí čtyřicet dolarů (834 korun) a je platné po dobu dvou let. Jeho držitel může během tohoto období vstoupit do země vícekrát.