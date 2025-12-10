I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, The Washington Post

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.

Žadatelé ze zemí v programu bezvízového styku budou podle návrhu muset „pokud možno“ poskytnout také další informace. Seznam zahrnuje telefonní čísla používaná v posledních pěti letech, e-mailové adresy používané v posledních deseti letech, IP adresy a metadata z elektronicky zaslaných fotografií. Také biometrické údaje, včetně otisků prstů, DNA, údajů o obličeji a duhovce. Dále budou muset poskytnout informace o svých rodinných příslušnících, včetně jmen, telefonních čísel, dat a míst narození a bydliště.

Americká veřejnost má šedesát dní na to, aby se k návrhu vyjádřila, uvádí Celní a pohraniční stráž, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Ta návrh předloží ke schválení Úřadu pro řízení a rozpočet.

ESTA je automatizovaný systém, který využívají turisté a lidé cestující do USA na krátkodobé pracovní cesty v rámci programu bezvízového styku. Umožňuje občanům vybraných zemí pobyt v USA v délce až devadesát po sobě jdoucích dnů. Povolení ESTA stojí čtyřicet dolarů (834 korun) a je platné po dobu dvou let. Jeho držitel může během tohoto období vstoupit do země vícekrát.

Američané vyzvali zájemce o studentská víza k veřejným profilům na sítích
Gloriet v zahradě americké ambasády v Praze

Výběr redakce

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

08:20Aktualizovánopřed 9 mminutami
V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

před 28 mminutami
Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

10:17Aktualizovánopřed 31 mminutami
Jihočeskou ODS opustila po Kubově odchodu asi třetina členů

Jihočeskou ODS opustila po Kubově odchodu asi třetina členů

před 40 mminutami
Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

03:47Aktualizovánopřed 50 mminutami
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

08:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

10:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Machadová prý dorazí do Osla, Nobelovu cenu za mír zatím převzala dcera

Nobelovu cenu za mír, kterou letos obdržela venezuelská opoziční představitelka María Corina Machadová, v Oslu převzala v zastoupení její dcera Ana Corina Sosaová, píší tiskové agentury. Machadová předeslala, že přicestuje do Osla, nebude však schopna se zúčastnit ceremonie. Její dcera místo ní pronesla tradiční přednášku laureátů.
08:20Aktualizovánopřed 9 mminutami

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

V Austrálii začal platit zákon, který zakazuje dětem mladším šestnácti let přístup na sociální sítě, jako jsou TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatforma YouTube. Hned první den po zavedení si někteří rodiče stěžují na nová opatření, kvůli nimž se prý jejich děti ocitly v zoufalé situaci, uvedla ve středu agentura AP. Odborníci hovoří o pozitivní změně, kterou by měly zvažovat i státy Evropy.
před 28 mminutami

I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
před 31 mminutami

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.
před 53 mminutami

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dárce spermatu s genem způsobujícím rakovinu zplodil dvě stě dětí. Většině hrozí nádory

Dánská spermabanka, která dodává spermie pro umělé oplodnění po většině kontinentu, využívala celé roky jako dárce muže se vzácnou genetickou poruchou. Dvěma stovkám dětí, které díky jeho genetickému materiálu přišly na svět, tak hrozí rakovina. Některé už na nemoc zemřely, popsali výsledky rozsáhlé investigace novináři.
před 2 hhodinami

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Obnovené střety mezi armádami Thajska a Kambodže od neděle vyhnaly z domovů na obou stranách společné hranice přes půl milionu lidí, s odvoláním na úřady to napsala agentura AFP. Nový konflikt zemí, které po pětidenním ozbrojeném konfliktu v červenci uzavřely příměří, si dosud vyžádal nejméně jedenáct mrtvých, čtyři thajské vojáky a sedm kambodžských civilistů.
10:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara

Dolní komora brazilského Kongresu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest 27 let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by trest pro 70letého krajně pravicového politika činit zhruba dva roky. Zákon výrazně snižuje tresty i za několik dalších trestných činů.
před 6 hhodinami
Načítání...