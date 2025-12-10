SOUHRN: Zásadní události středy 10. prosince


před 36 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 10. prosince 2025.

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.

Ilustrační foto


Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, informovalo české ministerstvo kultury a také samotné UNESCO. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na něj byly zapsány například jízdy králů, sokolnictví či modrotisk.

Ilustrační foto


Naposledy zasedla Fialova vláda

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má po svém posledním řádném zasedání. Premiér a ministři v demisi na brífinku zejména bilancovali své vládnutí, poté odpovídali na otázky novinářů. Schválili například Národní očkovací strategii, rozpočtem na příští rok se nezabývali.

Fiala: Jsem přesvedčen, že naše vláda byla úspěšná
Vláda v demisi na brífinku po zasedání
Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová
Kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová (ANO)


V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let

V Austrálii začal platit zákon, který zakazuje dětem mladším šestnácti let přístup na sociální sítě, jako jsou TikTok, Instagram, Facebook, ale i videoplatforma YouTube. Hned první den po zavedení si někteří rodiče stěžují na nová opatření, kvůli nimž se prý jejich děti ocitly v zoufalé situaci, uvedla ve středu agentura AP. Odborníci hovoří o pozitivní změně, kterou by měly zvažovat i státy Evropy.

V Austrálii začal platit zákaz sociálních sítí do šestnácti let
Ilustrační snímek


Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu
Vakcína proti covidu-19 od společnosti Pfizer

SOUHRN: Zásadní události středy 10. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 10. prosince 2025.
před 36 mminutami

I po českých turistech hodlají USA vyžadovat pět let záznamů ze sociálních sítí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Píše o tom deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
před 3 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve středu 10. prosince

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události úterý 9. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 9. prosince 2025.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Méně filmů v kinech a streamovací obr? Co přináší přetahovaná o Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance chce zabránit vytvoření dominantního giganta na filmovém trhu, který by vznikl, pokud by Netflix od Warner Bros. Discovery převzal filmová studia i konkurenční platformu HBO Max. Ve snaze zvrátit nedávno zveřejněnou dohodu proto Paramount nabídl, že odkoupí celou společnost WBD, tedy včetně kabelové televizní sítě. Hollywood i znalci zábavního průmyslu vedou diskuse, co tyto vlastnické změny můžou přinést. Ubude filmů pro kina?
včera v 16:52

ČT chystá na jaro Místo zločinu Zlín, černou komedii Lajf i pečení

Česká televize představila programové novinky na jaro 2026. Mimo jiné se vrátí pořad Peče celá země a série Místo zločinu se rozšíří o Zlín. Tvůrčí dvojice Jiří Strach a Marek Epstein představí černou komedii Lajf. Novinkou zaměřenou na deváťáky je projekt DouČTo a ČT sport čekají přenosy ze zimní olympiády.
včera v 12:05

SOUHRN: Zásadní události pondělí 8. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 8. prosince 2025.
8. 12. 2025

Klempíř považuje za prioritu stabilitu, financování a dostupnost kultury

Kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř označil diskusi s prezidentem Petrem Pavlem za noblesní. Řekl, že jeho prioritou ve funkci by byla stabilita nebo financování kultury, aby měly instituce i umělci dlouhodobou jistotu. Chce také, aby byla kultura dostupná všem. S Pavlem se shodli na nutnosti chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Následoval ho Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
8. 12. 2025Aktualizováno8. 12. 2025
