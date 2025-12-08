SOUHRN: Zásadní události pondělí 8. prosince


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 8. prosince 2025.

Prezident přijal další kandidáty na ministry

Kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř se setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Následoval ho Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.

Kandidát na ministra kultury
Klempíř považuje za prioritu stabilitu, financování a dostupnost kultury
Oto Klempíř
Kandidát na ministra sportu
Šťastný chce zachovat rozpočet pro Národní sportovní agenturu
Boris Šťastný
Kandidát na ministra životního prostředí
Turek: Pokud to zdraví dovolí, sejdu se s prezidentem co nejdříve
Filip Turek


Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho schválila, včetně Filipa Turka (za Motoristy), který má vést resort životního prostředí, uvedl po odpoledním jednání lídrů stran místopředseda ANO Karel Havlíček.

VÍCE K TÉMATU
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry
Brífink po zasedání koaliční rady


Zelenskyj v Londýně zdůraznil význam jednoty mezi Ukrajinou, Evropou a USA

Při vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války je důležitá jednota mezi Evropou, Ukrajinou a USA, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Londýně před schůzkou s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Více k tématu
Zelenskyj v Londýně zdůraznil význam jednoty mezi Ukrajinou, Evropou a USA
Německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron


Japonsko zasáhlo silné zemětřesení

Sever Japonska zasáhlo zemětřesení o síle 7,2 stupně, uvedla podle světových agentur Japonská meteorologická služba (JMA). Úřady vydaly varování před tsunami. Vlny by podle JMA mohly dosáhnout výšky až tří metrů.

Více k tématu
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami
Ilustrační fotografie (prefektura Hokkaidó)


Sýrie oslavila rok od pádu Asada i vojenskými přehlídkami

Sýrie slaví první výročí pádu diktatury Bašára Asada. Ta se po 24 letech bleskově zhroutila během povstalecké ofenzivy. Tisíce lidí se sešly na náměstích, v Damašku a dalších městech se konaly vojenské přehlídky. Dočasný prezident Ahmad Šará slibuje obnovit „silnou“ Sýrii. Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF) zdůraznily potřebu sjednocení.

Více k tématu
Sýrie oslavila rok od pádu Asada i vojenskými přehlídkami
Lidé v Damašku oslavují 1. výročí pádu Bašára Asada
Kontext
Dva mocní Syřané v exilu platí desetitisíce alavitů a plánují povstání
Syrský diktátor Bašár Asad se zástupci armády na snímku z roku 2019


Státy EU se shodly na fondu solidarity pro rok 2026. Česko je od příspěvku osvobozeno

Státy EU dosáhly politické dohody na zřízení takzvaného fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí migračního a azylového paktu EU. Ministři vnitra na pondělním jednání v Bruselu rovněž potvrdili, že Česká republika je pro toto období osvobozena od solidárního příspěvku díky množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu. Unijní ministři se také shodli na rychlejším a efektivnějším navracení migrantů.

Více k tématu
Státy EU se shodly na fondu solidarity pro 2026. Česko je od příspěvku osvobozeno
Unijní vlajka před sídlem Evropské komise


Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings

Turecké aerolinky Pegasus Airlines podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) na koupi společnosti Smartwings patřící ČSA. Informuje o tom web Türkiye Today. Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA. Oficiálně cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla.

Více k tématu
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings
Letadlo vyrobené pro společnost Pegasus Airlines


Česko je na prahu chřipkové epidemie

Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Více k tématu
Česko je na prahu chřipkové epidemie
Ilustrační foto
Kontext
Británie a Španělsko kvůli nebývale silné chřipkové vlně doporučují roušky
Ilustrační foto


Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky

Thajsko a Kambodža se od neděle ostřelují na společné sporné hranici a vzájemně se obviňují z porušování příměří. Kambodža nasadila tanky a Thajsko v reakci zahájilo vzdušné údery. Média píší o mrtvém thajském vojákovi a osmi zraněných, Kambodža hlásí nejméně čtyři mrtvé a devět zraněných civilistů. V Thajsku se evakuuje přes 385 tisíc lidí, své domovy v pohraničí opustily i desetitisíce osob na kambodžské straně.

Více k tématu
Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky
Thajští vojáci nedaleko hranic s Kambodžou


Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata

Vzácné kočky divoké už zase žijí v Lužických horách. Že se tam úspěšně usadily, prokazují nejen genetické analýzy z odebraných vzorků srsti a trusu, ale také fotopasti Hnutí Duha, které odhalily jejich mláďata.

Více k tématu
Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata
Kočka divoká

