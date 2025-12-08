SOUHRN: Zásadní události pondělí 8. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 8. prosince 2025.
Prezident přijal další kandidáty na ministry
Kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř se setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Následoval ho Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry
Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho schválila, včetně Filipa Turka (za Motoristy), který má vést resort životního prostředí, uvedl po odpoledním jednání lídrů stran místopředseda ANO Karel Havlíček.
Zelenskyj v Londýně zdůraznil význam jednoty mezi Ukrajinou, Evropou a USA
Při vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války je důležitá jednota mezi Evropou, Ukrajinou a USA, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Londýně před schůzkou s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení
Sever Japonska zasáhlo zemětřesení o síle 7,2 stupně, uvedla podle světových agentur Japonská meteorologická služba (JMA). Úřady vydaly varování před tsunami. Vlny by podle JMA mohly dosáhnout výšky až tří metrů.
Sýrie oslavila rok od pádu Asada i vojenskými přehlídkami
Sýrie slaví první výročí pádu diktatury Bašára Asada. Ta se po 24 letech bleskově zhroutila během povstalecké ofenzivy. Tisíce lidí se sešly na náměstích, v Damašku a dalších městech se konaly vojenské přehlídky. Dočasný prezident Ahmad Šará slibuje obnovit „silnou“ Sýrii. Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF) zdůraznily potřebu sjednocení.
Státy EU se shodly na fondu solidarity pro rok 2026. Česko je od příspěvku osvobozeno
Státy EU dosáhly politické dohody na zřízení takzvaného fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí migračního a azylového paktu EU. Ministři vnitra na pondělním jednání v Bruselu rovněž potvrdili, že Česká republika je pro toto období osvobozena od solidárního příspěvku díky množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu. Unijní ministři se také shodli na rychlejším a efektivnějším navracení migrantů.
Turecké aerolinky Pegasus kupují Smartwings
Turecké aerolinky Pegasus Airlines podepsaly závaznou smlouvu za 154 milionů eur (3,8 miliardy korun) na koupi společnosti Smartwings patřící ČSA. Informuje o tom web Türkiye Today. Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA. Oficiálně cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla.
Česko je na prahu chřipkové epidemie
Tuzemsko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibylo skoro o třetinu, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky
Thajsko a Kambodža se od neděle ostřelují na společné sporné hranici a vzájemně se obviňují z porušování příměří. Kambodža nasadila tanky a Thajsko v reakci zahájilo vzdušné údery. Média píší o mrtvém thajském vojákovi a osmi zraněných, Kambodža hlásí nejméně čtyři mrtvé a devět zraněných civilistů. V Thajsku se evakuuje přes 385 tisíc lidí, své domovy v pohraničí opustily i desetitisíce osob na kambodžské straně.
Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata
Vzácné kočky divoké už zase žijí v Lužických horách. Že se tam úspěšně usadily, prokazují nejen genetické analýzy z odebraných vzorků srsti a trusu, ale také fotopasti Hnutí Duha, které odhalily jejich mláďata.