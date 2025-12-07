Zavoral a Novák diskutovali o možných změnách financování médií veřejné služby

Budoucí koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů avizovala, že nahradí koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média přímou platbou ze státního rozpočtu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) by změna mohla vstoupit v platnost nejdříve od roku 2027. O možných dopadech této změny v Otázkách Václava Moravce hovořili generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral a předseda Rady České televize (ČT) Karel Novák. Pozvání do pořadu nepřijali dva kritici současného modelu financování médií veřejné služby – místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov a někdejší předseda Rady ČT a současný radní Pavel Matocha.
Podle Zavorala současný systém financování „funguje dobře posledních třicet let“ a nevidí tak důvod ho měnit. Zároveň jej považuje za „nejlepší možný pro zachování nezávislosti médií veřejné služby“.
Novák je zastáncem dvou modelů financování, které jsou podle něj přijatelné a udržitelné. Jedním z nich jsou poplatky s indexací, druhým takové financování, které bude předvídatelné, transparentní a zachová objem finančních prostředků.
Oba hosté se shodli, že je nutné veřejnosti srozumitelně vysvětlovat rozdíly mezi jednotlivými modely financování médií i význam médií veřejné služby.
Ke změně dojde nejdříve v roce 2027, uvedl Nacher
Podle Nachera, který byl rovněž hostem nedělního diskuzního pořadu ČT, bude změna ve financování možná nejdříve od začátku roku 2027. Zároveň připomněl, že vznikající vláda chce v návaznosti na analýzy upravit definici veřejné služby, zefektivnit využívání zdrojů a odstranit duplicitní náklady.
Podle Zavorala a Nováka by v případě zrušení poplatků musel stát každoročně uvolnit jedenáct miliard korun, aby ČT a ČRo mohly zachovat stávající rozsah služeb. „Najít ve státním rozpočtu jedenáct miliard nebude jednoduché,“ míní Zavoral.
Generální ředitel ČRo upozornil, že evropská zkušenost ukazuje, že tam, kde jsou veřejnoprávní média financována přímo ze státních rozpočtů, jejich příjmy dlouhodobě klesají. V době ekonomické krize podle něj nelze vyloučit, že se stanou jednou z oblastí, kde vlády začnou šetřit jako první.
Šéf poslaneckého klubu Motoristů a možný budoucí ministr pro sport Boris Šťastný v ČT prohlásil, že média veřejné služby „nebudou vyhladověna“. Výši případné státní podpory však neupřesnil, stejně jako Nacher. Oba zároveň potvrdili, že detaily financování budou předmětem dalších koaličních jednání.
Koncesionářské poplatky za ČT a ČRo se naposledy zvýšily letos v květnu. Televizní poplatek nyní činí 150 korun měsíčně, rozhlasový 55 korun.
