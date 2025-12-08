Šťastný: Prezident má velké povědomí o organizaci sportu v Česku

Kandidát Motoristů Boris Šťastný seznámil prezidenta Petra Pavla s koncepcí agendy ministra pro sport. V rozpočtu na příští rok by chtěl zachovat přes osm miliard korun pro Národní sportovní agenturu. Před ním byl na Hradě Oto Klempíř, který by měl vést kulturu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
Šťastný by měl být, alespoň prozatím, jediným ministrem bez portfeje v nově vznikající vládě. Nastupující kabinet chce pozicí ministra sportu dát najevo, že je pro ni důležitý pohyb dětí stejně jako boj proti civilizačním chorobám a že je to jedna z jejích zásadních priorit. Chce i zdůraznit, že je potřeba propojovat agendy, které spadají pod školství a zdravotnictví.
Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč i šéf Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl vznik pozice ministra sportu v budoucí vládě vítají. Ocenili spojení této funkce se zdravím a prevencí. „Sport bude na každém jednání vlády plnohodnotně zastoupen a konečně se vnímá jako významná strategická priorita vlády. Po tomto systémovém posunu dlouhodobě sportovní svazy a sportovní kluby volaly,“ řekl Boháč. Podle Ertla je to důležitý krok k tomu, aby vláda začala systematicky propojovat sport, pohyb a zdravý životní styl.
Zhruba polovina lidí se podle průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas domnívá, že není potřeba, aby nové ministerstvo vzniklo. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka nevznikne nový úřad s vlastní budovou. „Nepřibyde ministerstvo sportu, protože existuje Národní sportovní agentura, ale bude ministr sportu. Takže žádný nový ansámbl, bude to v zásadě stejné, jako to bylo, ale sport bude mít na vládě jednoho zástupce, bude mít silnější zastoupení,“ vysvětlil.
Turek nepřijde
Ministerské konzultace měl uzavřít kandidát na šéfa životního prostředí Turek, prezidentovi měl mimo jiné vysvětlit své dřívější kontroverzní výroky. Nakonec ale na schůzku nedorazí kvůli silné bolesti zad. Pavel opakovaně uvedl, že má s jeho jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Motoristé za Turka nehledají náhradu, věří, že by mohl prezidenta přesvědčit. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog.