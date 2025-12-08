Šťastný: Prezident má velké povědomí o organizaci sportu v Česku


Kandidát Motoristů Boris Šťastný seznámil prezidenta Petra Pavla s koncepcí agendy ministra pro sport. V rozpočtu na příští rok by chtěl zachovat přes osm miliard korun pro Národní sportovní agenturu. Před ním byl na Hradě Oto Klempíř, který by měl vést kulturu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.

Šťastný by měl být, alespoň prozatím, jediným ministrem bez portfeje v nově vznikající vládě. Nastupující kabinet chce pozicí ministra sportu dát najevo, že je pro ni důležitý pohyb dětí stejně jako boj proti civilizačním chorobám a že je to jedna z jejích zásadních priorit. Chce i zdůraznit, že je potřeba propojovat agendy, které spadají pod školství a zdravotnictví.

Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč i šéf Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl vznik pozice ministra sportu v budoucí vládě vítají. Ocenili spojení této funkce se zdravím a prevencí. „Sport bude na každém jednání vlády plnohodnotně zastoupen a konečně se vnímá jako významná strategická priorita vlády. Po tomto systémovém posunu dlouhodobě sportovní svazy a sportovní kluby volaly,“ řekl Boháč. Podle Ertla je to důležitý krok k tomu, aby vláda začala systematicky propojovat sport, pohyb a zdravý životní styl.

Zhruba polovina lidí se podle průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas domnívá, že není potřeba, aby nové ministerstvo vzniklo. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka nevznikne nový úřad s vlastní budovou. „Nepřibyde ministerstvo sportu, protože existuje Národní sportovní agentura, ale bude ministr sportu. Takže žádný nový ansámbl, bude to v zásadě stejné, jako to bylo, ale sport bude mít na vládě jednoho zástupce, bude mít silnější zastoupení,“ vysvětlil.

Turek nepřijde

Ministerské konzultace měl uzavřít kandidát na šéfa životního prostředí Turek, prezidentovi měl mimo jiné vysvětlit své dřívější kontroverzní výroky. Nakonec ale na schůzku nedorazí kvůli silné bolesti zad. Pavel opakovaně uvedl, že má s jeho jmenováním problém. Poslanec čelí kritice za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá.

Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.

Motoristé za Turka nehledají náhradu, věří, že by mohl prezidenta přesvědčit. Turek své kauzy označuje za mediální, dříve uvedl, že je prezidentovi chce vysvětlit.

Turek chce své kauzy Pavlovi vysvětlit, jak po něm prezident požaduje
Filip Turek (na snímku vpravo) a Petr Macinka

Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé však podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog.

Turek je dle Šťastného v nemocnici, poslal omluvný dopis

Šťastný: Prezident má velké povědomí o organizaci sportu v Česku

Nový střet mezi Thajskem a Kambodžou má pět obětí, země použily tanky i stíhačky

Počet obětí dronových úderů na školku a nemocnici v Súdánu vzrostl na 114

Klempíř považuje za prioritu stabilitu, financování a dostupnost kultury

Zelenskyj označil jednání s Američany za „konstruktivní, ale nelehká“

Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

Aktuálně z rubriky Domácí

Turek je dle Šťastného v nemocnici, poslal omluvný dopis

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek je s vyhřezlou ploténkou v jedné z pražských nemocnic a pod silnými léky na bolest, řekl předseda sněmovní frakce Motoristů Boris Štastný po svém jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Prezidentovi předal od Turka omluvný dopis. Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat, termín ale odmítl odhadovat.
Kandidát Motoristů Boris Šťastný seznámil prezidenta Petra Pavla s koncepcí agendy ministra pro sport. V rozpočtu na příští rok by chtěl zachovat přes osm miliard korun pro Národní sportovní agenturu. Před ním byl na Hradě Oto Klempíř, který by měl vést kulturu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
Kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř označil diskusi s prezidentem Petrem Pavlem za noblesní. Řekl, že jeho prioritou ve funkci by byla stabilita nebo financování kultury, aby měly instituce i umělci dlouhodobou jistotu. Chce také, aby byla kultura dostupná všem. S Pavlem se shodli na nutnosti chránit nezávislost veřejnoprávních médií. Následoval ho Boris Šťastný, nominovaný na post ministra sportu. Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek se omluvil ze zdravotních důvodů, proti jeho jmenování má hlava státu výhrady.
Večer ho přemalovali, ráno tam byl zas. Lennonova pomníku se komunisté báli

Místem jedněch z prvních protirežimních akcí v komunistickém Československu, které předznamenaly listopad 1989, byla i takzvaná Lennonova zeď. Ta v Praze na Velkopřevorském náměstí vznikla několik dnů poté, co se před 45 lety v New Yorku poblíž Central Parku ozvalo pět výstřelů. Duševně nemocný Mark Chapman tam 8. prosince 1980 před jedenáctou hodinou večer postřelil hudebníka Johna Lennona. Bývalý člen skupiny Beatles pak během několika minut zemřel. Po celém světě se následně zvedla mohutná vlna piety, která se přelila až do mírových happeningů.
Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí zvolili novým hejtmanem Petra Kubise (ANO). V čele kraje střídá Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která v listopadu rezignovala z rodinných důvodů. Pro nového hejtmana hlasovalo 29 ze 43 hlasujících zastupitelů. ANO má ve 45členném zastupitelstvu 28 křesel.
V osadě Bedřiška zbourali dům, který dřív bránili aktivisté

Policisté v pondělí brzy ráno zajistili dům k demolici v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě. Dům se začal bourat kolem půl sedmé ráno, zhruba o půl deváté již nestál. V minulých dnech na jeho střeše setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Nyní tam nebyli. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská kroky městského obvodu odsoudila.
NKÚ: Sportovní areály pro vrcholové sportovce stále chybí, peníze mizí jinde

Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018 či sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, dosud nestojí. Jde přitom o klíčové investice Olymp Centra sportu ministerstva vnitra a Armádního sportovního centra Dukla. Vrcholoví sportovci na ně marně čekají. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz na činnost resortních sportovních center ministerstev vnitra a obrany.
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali Babiše a Agrofert

Hosté Událostí, komentářů diskutovali o rozhodnutí předsedy ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert nebo okolnostech zrušené schůzky mezi prezidentem Petrem Pavlem a nominantem na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Probrali také rozhodnutí šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) o úsporách na zahraničních cestách vyslanců dolní komory či mikulášský svátek. Debaty se účastnili advokát a písničkář Ivo Jahelka, ekonom a nakladatel Ivan Pilip, novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová a podnikatel a filantrop Karel Janeček. Pořadem provázela Jana Fabianová.
