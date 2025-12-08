Thajsko mluví o zahájení útoku u hranic s Kambodžou a mrtvém vojákovi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bangkok tvrdí, že při pohraničních střetech s Kambodžou zemřel jeden thajský voják zemřel a několik utrpělo zranění. Thajská armáda uvedla, že zahájila na sporné hranici vzdušné údery. Obě země se v posledních dnech obviňují z porušování příměří, které po červencových krvavých střetech pomohly zprostředkovat Spojené státy a Malajsie.

O nových thajských útocích informoval mluvčí armády napsala agentura Reuters. Jde o další vyhrocení napjaté situace panující mezi oběma zeměmi od července. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.

Thajsko a Kambodža se dohodly na příměří
Zleva kambodžský premiér Hun Manet, malajsijský premiér Anwar Ibrahim a thajský premiér Pchúmtcham Večajačaj

Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po ekonomickém tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat. Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října podepsaly rozšířené příměří. I poté však nastaly další spory o to, kdo dohodu porušuje.

Napětí mezi Thajskem a Kambodžou roste, země posílají ke sporné hranici vojáky
Thajská armáda

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat.

Thajský ústavní soud zbavil premiérku funkce
Petongtán Šinavatrová

