Thajský ústavní soud v pátek zbavil funkce premiérku Petongtán Šinavatrovou za to, že červnovým telefonátem s kambodžským expremiérem Hun Senem porušila etická pravidla a poškodila národní zájmy. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž je verdikt již několikátou tvrdou ranou politické dynastii Šinavatrových a mohl by vést k dalšímu období nepokojů.
Thajský ústavní soud zbavil premiérku funkce
Ústavní soud už začátkem července na podnět skupiny senátorů Šinavatrové kvůli telefonátu pozastavil výkon funkce. V pátek soudci dospěli k závěrečnému nálezu a nejmladší šéfku vlády v historii dvaasedmdesátimilionové asijské země zbavili funkce, čímž se otevřela cesta k tomu, aby parlament vybral jejího nástupce či nástupkyni.
Celá kauza se týkala uniklé nahrávky telefonátu s kambodžským expremiérem, ve kterém mu devětatřicetiletá premiérka podle mnohých poklonkovala a navíc se postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době, kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.
Při střetu armád obou zemí na konci května zemřel jeden kambodžský voják. Na konci června si pak výrazně rozsáhlejší boje vyžádaly desítky životů a přes 260 tisíc lidí vyhnaly z domovů, připomíná agentura AP.
Šinavatrová, která ve funkci strávila jen rok, se za telefonát omluvila a uvedla, že jejím cílem bylo zabránit válce. V pátek se tato politička stala už pátou hlavou thajské vlády, kterou za posledních sedmnáct let ústavní soud zbavil funkce, což podle Reuters podtrhuje ústřední roli soudní instituce v dlouholetém mocenském boji mezi volenými vládami klanu Šinavatrových a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje jeho hlavní přístupové objekty.