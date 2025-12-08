Koalice ANO, SPD a Motoristů trvá na seznamu nominantů na ministry, jak ho schválila, včetně Filipa Turka (za Motoristy), který má vést resort životního prostředí, uvedl po odpoledním jednání lídrů stran místopředseda ANO Karel Havlíček. Turek se v pondělí neúčastnil plánovaného setkání s Pavlem kvůli zdravotním problémům. Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém.
„Budeme se bavit o hlavních úkolech pro vládu, o organizaci, jak to bude vypadat v příštím týdnu, a vyhodnotíme si samozřejmě všechna setkání se všemi potenciálními kandidáty na ministra,“ uvedl před jednáním místopředseda ANO Karel Havlíček.
Pavel minulý týden naznačil, že by možná nejlepším řešením byla kompetenční žaloba, na jejímž základě by Ústavní soud vyjasnil podmínky jmenování ministrů. Motoristé podle svého předsedy Petra Macinky o žalobě neuvažují a sází na dialog. Tvrdí, že za Turka nehledají náhradu a věří v to, že by mohl prezidenta přesvědčit.