Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
29 minut
Interview ČT24: Martin Kupka (ODS)
Zdroj: ČT24

Ministr dopravy v demisi a místopředseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 konstatoval, že odcházející vláda odvedla za čtyři roky spoustu intenzivní práce navzdory několika krizím. Je si vědom také chyb, jako je například špatná komunikace o důchodové reformě nebo o ceně dálničních známek. V rozhovoru s Terezou Řezníčkovou také nastínil budoucí směřování ODS, pokud na nadcházejícím kongresu dojde k jeho zvolení předsedou. „V opozici bude na každé ze stran koalice SPOLU, aby formulovala vlastní politiku,“ dodal.

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná
Vláda v demisi na brífinku po zasedání

Výběr redakce

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

před 21 mminutami
Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

21:25Aktualizovánopřed 48 mminutami
Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

20:13Aktualizovánopřed 49 mminutami
Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

19:37Aktualizovánopřed 51 mminutami
Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

před 1 hhodinou
Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

před 4 hhodinami
Po letech demokrat a poprvé žena. Miami má novou starostku

Po letech demokrat a poprvé žena. Miami má novou starostku

před 5 hhodinami
Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

16:03Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Celostátní předsednictvo ANO ve středu vyloučilo z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO. O rozhodnutí informoval mluvčí hnutí Martin Vodička. Dosavadní brněnský šéf ANO a náměstek primátorky René Černý považuje vyloučení za politikaření, které do komunální politiky nepatří. Důvody, které vedly k tomu, že měl on a kolegové opustit brněnskou koalici, jsou podle něj vymyšlené. Stejně tak považuje za vymyšlené důvody, které vedly k vyloučení z ANO.
19:37Aktualizovánopřed 51 mminutami

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Ministr dopravy v demisi a místopředseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 konstatoval, že odcházející vláda odvedla za čtyři roky spoustu intenzivní práce navzdory několika krizím. Je si vědom také chyb, jako je například špatná komunikace o důchodové reformě nebo o ceně dálničních známek. V rozhovoru s Terezou Řezníčkovou také nastínil budoucí směřování ODS, pokud na nadcházejícím kongresu dojde k jeho zvolení předsedou. „V opozici bude na každé ze stran koalice SPOLU, aby formulovala vlastní politiku,“ dodal.
před 1 hhodinou

Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Hlava státu to prohlásila při středeční návštěvě Libereckého kraje.
16:03Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.
před 6 hhodinami

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
01:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má po svém posledním řádném zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje pravděpodobné nominované ministry ANO, SPD a Motoristů a vlády se ujme kabinet designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér a ministři na brífinku zejména bilancovali své vládnutí, poté odpovídali na otázky novinářů. Schválili například Národní očkovací strategii, rozpočtem na příští rok se nezabývali.
03:47Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Soud odmítl přiznat Parkanové 8,5 milionu za stíhání v kauze CASA

Obvodní soud znovu v plném rozsahu zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. České televizi to sdělila mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Parkanová po státu požaduje 8,5 milionu korun za dlouhé trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA, které skončilo osvobozujícím rozsudkem. Mnohamilionové odškodné soudy exministryni v minulosti opakovaně nepřiznaly. Obrátila se proto na Nejvyšší soud, který předchozí rozhodnutí o nepřiznání odškodného letos v říjnu zrušil. Nyní však Parkanové obvodní soud, zatím nepravomocně, odškodnění opět nepřiznal.
před 6 hhodinami

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

Nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů je připravená státní rozpočet na příští rok upravit tak, aby byl reálný, uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která by se v pondělí 15. prosince měla opětovně stát ministryní financí. V každém případě ale platí, že schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS), napsala na síti X. Ministři vlády v demisi ve středu uvedli, že rozpočet přepracovávat nebudou.
10:17Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...