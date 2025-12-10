Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

29 minut
Ministr dopravy v demisi a místopředseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 konstatoval, že odcházející vláda odvedla za čtyři roky spoustu intenzivní práce navzdory několika krizím. Je si vědom také chyb, jako je například špatná komunikace o důchodové reformě nebo o ceně dálničních známek. V rozhovoru s Terezou Řezníčkovou také nastínil budoucí směřování ODS, pokud na nadcházejícím kongresu dojde k jeho zvolení předsedou. „V opozici bude na každé ze stran koalice SPOLU, aby formulovala vlastní politiku,“ dodal.