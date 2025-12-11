SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 11. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 11. prosince 2025.
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři
Drony tajné služby SBU zasáhly ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, uvádí ukrajinská média, podle nichž jde o první takový zásah v Kaspickém moři. Není ale jasné, kdy k němu došlo. Rusko zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů. AFP píše o jednom z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou Moskva rozpoutala.
Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem
Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery
Slovenský prezident Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů, který v úterý schválil slovenský parlament. Vláda může své cíle plnit i bez porušování zásad právního státu, uvedl prezident.
Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP
Letecký útok na nemocnici na západě Myanmaru zabil ve středu večer tři desítky lidí a asi osmdesát zranil, napsaly tiskové agentury. Úder vedla vládnoucí vojenská junta, která v zemi zintenzivňuje své útoky před volbami naplánovanými na konec prosince. Mluvčí junty na žádost agentury Reuters o komentář nereagoval. Zemí už čtyři roky zmítá občanská válka mezi armádou a povstalci.
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou a Costou
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
Bulharská vláda podala po masových protestech demisi
Bulharský premiér Rosen Željazkov oznámil, že jeho vláda podala demisi. Stalo se tak den po další ze série masových demonstrací, jedněch z největších protestů v historii moderního Bulharska. Začaly jako protesty proti návrhu rozpočtu, postupně ale přerostly ve vyjádření nespokojenosti s hospodářskou politikou obecně a s korupcí.
Lidé si ochočili oheň o 350 tisíc let dříve, než se předpokládalo, hlásí vědci
Objev zažehnutí ohně měl prehistorického člověka vrhnout na dráhu směřující k modernímu lidstvu. Doposud se vědci domnívali, že se toto odehrálo relativně nedávno. Nový objev ale posouvá „zkrocení“ tohoto živlu o statisíce let dál do minulosti.