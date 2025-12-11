Bulharská vláda podala po masových protestech demisi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda

Bulharský premiér Rosen Željazkov oznámil, že jeho vláda podala demisi. Stalo se tak den po další ze série masových demonstrací, jedněch z největších protestů v historii moderního Bulharska. Začaly jako protesty proti návrhu rozpočtu, postupně ale přerostly ve vyjádření nespokojenosti s hospodářskou politikou obecně a s korupcí.

„Oznamuji vám, že vláda dnes podává demisi,“ řekl odstupující premiér ve čtvrtek. Učinil tak těsně před hlasováním o nedůvěře jeho vládě, které se mělo konat v parlamentu, dodala stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Kabinet na začátku tohoto měsíce oznámil, že stáhne návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí.

Opoziční strany a podnikatelé kabinetu vytýkali, že chce svým návrhem rozpočtu zvýšit daně a odvody na sociální zabezpečení, aby pokryl vyšší výdaje. Obávali se také, že opatření povede ke snížení investic, a naopak k rozšíření šedé ekonomiky.

Rosen Željazkov
Zdroj: Reuters/Stoyan Nenov

Kritika vlády

Vláda později přepracování návrhu odmítla, což minulé pondělí vyvolalo nové protesty v Sofii a dalších velkých městech. Jen v Sofii podle organizátorů demonstrovalo padesát tisíc lidí, kteří požadovali, aby kabinet opatření přepracoval, anebo odstoupil.

Demonstrace v hlavním městě, které se účastnili převážně mladí lidé, byla po většinu doby pokojná, později ale přerostla v násilné střety. Policie, která po potyčkách použila pepřový sprej, zadržela deset lidí.

Bulharský prezident Rumen Radev tentýž den večer vyzval vládu k demisi a předčasným volbám. Kabinet nakonec návrh rozpočtu následující den stáhl.

Jak avšak upozornila RFE/RL, návrh rozpočtu byl zřejmě jen bleskosvodem pro dlouhodobou nespokojenost obyvatel s korupcí a plýtváním vládními prostředky, a demonstrace tak přerostly v protesty proti vládě jako takové.

Ve středu večer se v Sofii před budovou parlamentu i dalších městech opět shromáždily desetitisíce lidí požadující demisi vlády. Protesty byly převážně pokojné.

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády
Protesty v bulharské Sofii

Nespokojenost s politiky i eurem

Bulharskou menšinovou vládu od letošního ledna tvořila pravicová strana GERB bývalého premiéra Bojka Borisova, socialisté (BSP) a populistické uskupení Je takový národ (ITN).

V parlamentu ji neformálně podporovalo také Hnutí za práva a svobody (DPS), které vede mediální magnát Deljan Peevski, na něhož kvůli korupci uvalily sankce USA i Velká Británie.

Právě i na Borisova a Peevského, kteří sice nemají žádné funkce, ale vedou dvě koaliční strany, mířila část nespokojenosti demonstrantů, píše RFE/RL. Mnozí Bulhaři kromě toho nesouhlasí se vstupem do eurozóny, jejímž členem se země stane k 1. lednu, neboť mají obavy ze zdražování.

Podle žebříčku vnímání korupce sestavovaného organizací Transparency International je Bulharsko druhou nejzkorumpovanější zemí Evropské unie, hned za Maďarskem, a podle Eurostatu i nejchudší zemí EU.

Kromě toho je také jedním z politicky nejnestabilnějších členů bloku. Bulhaři zažili od roku 2021 už sedmery parlamentní volby, z nichž vzešla řada nestabilních vládních koalic. Tato politická paralýza brzdí reformy, uzavřela RRE/RL. 

EU schválila vstup Bulharska do eurozóny
Evropský parlament v Bruselu a symbol eura (2018)

Výběr redakce

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

Agrofert se podle soudu nemohl ucházet o veřejné zakázky, když byl Babiš premiérem

16:04Aktualizovánopřed 2 mminutami
Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

03:12Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

08:36Aktualizovánopřed 10 mminutami
Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

15:51Aktualizovánopřed 20 mminutami
Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

před 30 mminutami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 39 mminutami
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

12:16Aktualizovánopřed 39 mminutami
Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Drony tajné služby SBU zasáhly ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, uvádí ukrajinská média, podle nichž jde o první takový zásah v Kaspickém moři. Není ale jasné, kdy k němu došlo. Rusko zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci na čtvrtek sestřelila nejméně 287 dronů. AFP píše o jednom z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky plnohodnotné války, kterou Moskva rozpoutala.
08:36Aktualizovánopřed 10 mminutami

Nůžky příjmů i bohatství se dál rozevírají. A stále rychleji

Jen tisícina procenta světové populace, tedy méně než šedesát tisíc multimilionářů, vlastní třikrát více bohatství než nejchudší polovina světa, vyplývá ze Zprávy o světové nerovnosti, která je založená na datech dvou set výzkumníků ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN. Ti zároveň zjistili, že deset procent nejbohatších lidí na světě vydělává více než zbývajících devadesát procent dohromady.
před 11 mminutami

Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský prezident Peter Pellegrini vetoval zákon o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů, který vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) v úterý prosadila v parlamentu navzdory odporu menšinové opozice. Ta se ve středu obrátila na ústavní soud s žádostí, aby zákon přezkoumal a pozastavil účinnost normy, která by měla vstoupit do praxe na začátku roku 2026. Výhrady vůči návrhu zákona již dříve vyjádřila Evropská komise (EK) a také slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka.
15:51Aktualizovánopřed 20 mminutami

Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil svému rezortu opět používat v dokumentech písmo Times New Roman místo písma Calibri, informovala BBC. Calibri na ministerstvu zavedl Rubiův předchůdce Antony Blinken ve snaze zlepšit čitelnost, zejména pro lidi se zrakovým postižením. Podle Rubia je Times New Roman „formálnější a profesionálnější,“ zatímco přechod na Calibri označil za „plýtvání“ pod záminkou diverzity.
před 30 mminutami

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek v Oslu časně ráno po jedenácti měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce, píší agentury. Poděkovala všem, kteří riskovali život, aby mohla přijet do Norska kvůli Nobelově ceně za mír. Tu za ni ve středu převzala její dcera.
03:57Aktualizovánopřed 39 mminutami

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou od svého současného jmenování do funkce. Šéfka EK ocenila Babišovu podporu posilování konkurenceschopnosti Evropy. Schůzku označila za dobrou a uvedla, že diskutovali také o posilování Kyjeva na cestě k míru v rusko-ukrajinské válce. O produktivní schůzce hovořil i předseda unijních summitů António Costa.
12:16Aktualizovánopřed 39 mminutami

Severozápad USA postihly záplavy

Záběry z dronu odhalily škody způsobené záplavami na severozápadě USA. Silná atmosférická řeka přinesla rozsáhlé deště, které způsobily, že se vodní toky vylily z břehů a způsobily velké škody. Řeka Snoqualmie ve státě Washington dosáhla u vodopádů Snoqualmie Falls nejvyššího průtoku za posledních deset let. Vzhledem k pokračujícímu dešti vydala Národní meteorologická služba varování, že voda bude ještě stoupat.
13:43Aktualizovánopřed 50 mminutami

Při útoku na nemocnici v Myanmaru zemřely desítky lidí, píše AFP

Letecký útok na nemocnici na západě Myanmaru zabil ve středu večer 34 lidí a asi osmdesát zranil, napsaly tiskové agentury. Úder vedla vládnoucí vojenská junta, která v zemi zintenzivňuje své útoky před volbami naplánovanými na konec prosince. Mluvčí junty na žádost agentury Reuters o komentář nereagoval. Zemí už čtyři roky zmítá občanská válka mezi armádou a povstalci.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...