Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti návrhu státního rozpočtu


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Tisíce Bulharů demonstrovaly v hlavním městě Sofii a dalších městech proti rozpočtovému plánu tamní vlády na příští rok. Je prvním v historii země, který vláda připravila v eurech. Bulharsko v lednu 2026 přijme společnou evropskou měnu.

Někteří demonstranti se střetli s policií, která v Sofii uzavřela kanceláře vládnoucích stran. Podle zdrojů agentury Reuters házeli někteří protestující na policisty kameny, lahve a petardy.

Vlna protestů se přitom v Bulharsku odehrála i v pátek. Menšinová vláda premiéra Rosena Željazkova po nich přislíbila, že parlamentu předloží rozpočtový plán znovu. Chce poskytnout více času na konzultace s opozičními stranami, odbory a zaměstnavateli. Parlamentní výbor schválil rozpočtový plán v prvním čtení 18. listopadu.

EU schválila vstup Bulharska do eurozóny
Evropský parlament v Bruselu a symbol eura (2018)

Opoziční strany a další organizace tvrdí, že protestují proti vládním plánům zvýšit odvody na sociální zabezpečení a daně z dividend s cílem financovat vyšší výdaje. Důvodem demonstrací má být také nesouhlas s údajnou korupcí.

Podle průzkumů se přibližně polovina Bulharů se staví proti přijetí eura. Obávají se, že by to narušilo suverenitu země, domnívají se také, že maloobchodníci zneužijí přechod z národní měny lev na euro ke zvýšení cen.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová už připustila, že po vstupu Bulharska do eurozóny by mohla prudce vzrůst inflace.

Sedmery volby za tři a půl roku a osmé na obzoru. Bulharsko trápí politická nestabilita
Ilustrační foto

