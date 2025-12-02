Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti návrhu státního rozpočtu

Tisíce Bulharů demonstrovaly v hlavním městě Sofii a dalších městech proti rozpočtovému plánu tamní vlády na příští rok. Je prvním v historii země, který vláda připravila v eurech. Bulharsko v lednu 2026 přijme společnou evropskou měnu.
Někteří demonstranti se střetli s policií, která v Sofii uzavřela kanceláře vládnoucích stran. Podle zdrojů agentury Reuters házeli někteří protestující na policisty kameny, lahve a petardy.
Vlna protestů se přitom v Bulharsku odehrála i v pátek. Menšinová vláda premiéra Rosena Željazkova po nich přislíbila, že parlamentu předloží rozpočtový plán znovu. Chce poskytnout více času na konzultace s opozičními stranami, odbory a zaměstnavateli. Parlamentní výbor schválil rozpočtový plán v prvním čtení 18. listopadu.
Opoziční strany a další organizace tvrdí, že protestují proti vládním plánům zvýšit odvody na sociální zabezpečení a daně z dividend s cílem financovat vyšší výdaje. Důvodem demonstrací má být také nesouhlas s údajnou korupcí.
Podle průzkumů se přibližně polovina Bulharů se staví proti přijetí eura. Obávají se, že by to narušilo suverenitu země, domnívají se také, že maloobchodníci zneužijí přechod z národní měny lev na euro ke zvýšení cen.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová už připustila, že po vstupu Bulharska do eurozóny by mohla prudce vzrůst inflace.