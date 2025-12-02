Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.

Opoziční strany a podnikatelé vládě vytýkají, že chce zvýšit daně a odvody na sociální zabezpečení, aby pokryla vyšší výdaje. Obávají se také, že opatření povede ke snížení investic a naopak rozšíření šedé ekonomiky. Vláda rovněž čelí kritice za korupci v zemi.

Vláda nejprve po protestech minulý týden slíbila, že návrh stáhne a přepracuje ho, což ale později odmítla. To v pondělí vyvolalo nové protesty v metropoli Sofii a dalších velkých městech balkánské země. Organizátoři uvedli, že manifestace v Sofii se zúčastnilo 50 tisíc lidí.

Demonstranti skandovali „Nenecháme se oklamat, nenecháme se okrást“ či „Demisi“ a požadovali, aby vláda návrh přepracovala, anebo odstoupila. Před parlamentem vyvěsili transparenty s nápisy „Přichází Generace Z“ a „Mladé Bulharsko bez mafie“.

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády
Protesty v bulharské Sofii

Demonstrace v hlavním městě, které se účastnili převážně mladí lidé, byla po většinu doby pokojná. Později ale přerostla v násilné střety. Napětí eskalovalo, když se malé skupiny demonstrantů přesunuly k sídlům vládních stran a začaly házet plastové a skleněné lahve, petardy a kameny na budovy a policisty, kteří je hlídali. Následovaly potyčky a policie použila proti demonstrantům pepřový sprej.

Záchranná služba uvedla, že do nemocnic převezla několik zraněných. Řadě osob poskytli zdravotníci pomoc přímo na místě. Policie uvedla, že zadržela deset lidí.

Bulharský prezident Rumen Radev
Zdroj: Reuters/Stoyan Nenov

Bulharský prezident Radev v pondělí večer v reakci na protesty vyzval vládu k demisi a předčasným volbám, uvedla stanice RFE/RL.

Bulharskou menšinovou vládu od letošního ledna tvoří pravicová strana GERB bývalého premiéra Bojka Borisova, socialisté (BSP) a populistické uskupení Je takový národ (ITN). V parlamentu ji neformálně podporuje také Hnutí za práva a svobody (DPS), které vede kontroverzní mediální magnát Deljan Peevski.

Deklarovaným hlavním cílem kabinetu je vstup země do eurozóny. K jednotné evropské měně se Bulharsko připojí k 1. lednu. Přechod na euro však u mnohých Bulharů vyvolává obavy ze zdražování.

Výběr redakce

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

Cílem je znovuobnovení co nejužších vztahů, řekl Okamura na návštěvě Slovenska

11:56Aktualizovánopřed 17 mminutami
Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

před 22 mminutami
Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

Držím se programového prohlášení, uvedl Bednárik po schůzce s Pavlem

12:05Aktualizovánopřed 23 mminutami
Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

Více než dvoumiliardový podvod. Vrchní soud potvrdil majiteli J.O. Investment devítiletý trest

před 38 mminutami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 53 mminutami
Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

10:57Aktualizovánopřed 58 mminutami
Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

před 1 hhodinou
Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
před 22 mminutami

Domobrana bojuje proti banditismu v Nigérii

Venkovské komunity v Nigérii se potýkají s rostoucí krizí banditismu. Podle nigerské Národní komise pro lidská práva zabili bandité nebo povstalci v první polovině roku 2025 nejméně 2266 lidí – více, než činil celkový počet těchto úmrtí za celý rok 2024. První linií obrany se v odlehlých venkovských oblastech, kde chybí oficiální bezpečnostní složky, proto staly dobrovolnické domobrany.
před 1 hhodinou

Německé armádě při převozu ukradli dvacet tisíc kusů munice

Téměř dvacet tisíc kusů munice, která patřila německé armádě, ukradli tento týden neznámí pachatelé z nákladního vozu, jenž ji převážel. Informoval o tom časopis Der Spiegel, kterému to potvrdilo ministerstvo obrany. Podle prvotního vyšetřování civilní firma, která byla na převoz najatá, nechala kamion stát na parkovišti přes noc bez ostrahy.
před 1 hhodinou

Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí

Na více než 750 se vyšplhal počet obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra, uvádí agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje. Více než 500 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí. Na Srí Lance se počet podle úřadů obětí sesuvů půdy a záplav vyšplhal na 410. Přes 330 lidí je pohřešováno.
05:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Na 156 se vyšplhal počet obětí tragického požáru v Hongkongu, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na policejní zdroje. Policie v souvislosti s událostí zadržela už patnáct osob podezřelých z neúmyslného zabití. Správa města nyní také rozhodla, že zřídí nezávislý výbor k vyšetření okolností požáru.
před 2 hhodinami

Ozonová díra nad Antarktidou se letos zacelila nejdříve za pět let

Díra v ozonové vrstvě nad Antarktidou se zacelila 1. prosince. Uvedla to unijní služba Copernicus, podle níž tento každoroční fenomén letos skončil nejdříve od roku 2019. Letošní ozonová díra byla také už druhý rok po sobě relativně malá ve srovnání s velkými a déle trvajícími stavy v letech 2020 až 2023. To podporuje naděje, že se ozonovou díru nad Antarktidou daří uzavírat.
před 3 hhodinami

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

Napětí v oblasti Afrického rohu rychle stoupá. Etiopie zintenzivnila úsilí o znovuzískání přístupu k Rudému moři a hrozí Eritreji obsazením přístavu Assab. Sousední zemi zároveň obviňuje z podpory rebelů a snah o obnovení občanské války. Eritrea, jedna z nejbrutálnějších diktatur světa, to odmítá. A varuje Addis Abebu před překročením „červené linie“.
před 6 hhodinami

Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

Americký prezident Donald Trump zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu a hrozí za to vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů.
před 6 hhodinami
Načítání...