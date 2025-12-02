Bulharská vláda po protestech stáhne kontroverzní návrh státního rozpočtu

Vláda bulharského premiéra Rosena Željazkova oznámila, že stáhne svůj návrh rozpočtu, který vyvolal místy násilné demonstrace desetitisíců lidí. Informovala o tom agentura AP. Země se připravuje na vstup do eurozóny na začátku příštího roku. Prezident Rumen Radev vyzval k předčasným volbám.
Opoziční strany a podnikatelé vládě vytýkají, že chce zvýšit daně a odvody na sociální zabezpečení, aby pokryla vyšší výdaje. Obávají se také, že opatření povede ke snížení investic a naopak rozšíření šedé ekonomiky. Vláda rovněž čelí kritice za korupci v zemi.
Vláda nejprve po protestech minulý týden slíbila, že návrh stáhne a přepracuje ho, což ale později odmítla. To v pondělí vyvolalo nové protesty v metropoli Sofii a dalších velkých městech balkánské země. Organizátoři uvedli, že manifestace v Sofii se zúčastnilo 50 tisíc lidí.
Demonstranti skandovali „Nenecháme se oklamat, nenecháme se okrást“ či „Demisi“ a požadovali, aby vláda návrh přepracovala, anebo odstoupila. Před parlamentem vyvěsili transparenty s nápisy „Přichází Generace Z“ a „Mladé Bulharsko bez mafie“.
Demonstrace v hlavním městě, které se účastnili převážně mladí lidé, byla po většinu doby pokojná. Později ale přerostla v násilné střety. Napětí eskalovalo, když se malé skupiny demonstrantů přesunuly k sídlům vládních stran a začaly házet plastové a skleněné lahve, petardy a kameny na budovy a policisty, kteří je hlídali. Následovaly potyčky a policie použila proti demonstrantům pepřový sprej.
Záchranná služba uvedla, že do nemocnic převezla několik zraněných. Řadě osob poskytli zdravotníci pomoc přímo na místě. Policie uvedla, že zadržela deset lidí.
Bulharský prezident Radev v pondělí večer v reakci na protesty vyzval vládu k demisi a předčasným volbám, uvedla stanice RFE/RL.
Bulharskou menšinovou vládu od letošního ledna tvoří pravicová strana GERB bývalého premiéra Bojka Borisova, socialisté (BSP) a populistické uskupení Je takový národ (ITN). V parlamentu ji neformálně podporuje také Hnutí za práva a svobody (DPS), které vede kontroverzní mediální magnát Deljan Peevski.
Deklarovaným hlavním cílem kabinetu je vstup země do eurozóny. K jednotné evropské měně se Bulharsko připojí k 1. lednu. Přechod na euro však u mnohých Bulharů vyvolává obavy ze zdražování.