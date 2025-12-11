Letecký útok na nemocnici v Myanmaru si vyžádal nejméně 31 mrtvých, píše AFP

Letecký útok na nemocnici na západě Barmy si vyžádal nejméně 31 mrtvých, píše ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na humanitárního pracovníka. Úder vedla vládnoucí vojenská junta, která v této zemi ležící v jihovýchodní Asii zintenzivňuje své útoky před blížícími se volbami.
„Situace je otřesná,“a řekl AFP Wei Hun Aun, když popisoval noční údery na nemocnici ve starobylém městě Myauk v Arakanském státě. „Zahynulo 31 lidí, ale myslíme si, že skutečné číslo bude vyšší,“ dodal.
Vrchní velitel myanmarské armády Min Aun Hlain se chopil moci 1. února 2021, kdy vojáci svrhli demokraticky zvolenou vládu vedenou nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij z Národní ligy pro demokracii (NLD). Junta puč zdůvodnila údajnými podvody při volbách z listopadu 2020, které drtivě vyhrála NLD.
Převrat znamenal konec desetiletí reforem a ekonomického růstu v zemi a vyvolal pokojné demonstrace, které junta potlačila silou. Nevládní organizace tvrdí, že od násilného převzetí moci v zemi zemřelo zhruba 7200 lidí a dalších více než 29 tisíc bylo zatčeno.
Myanmar čekají 28. prosince volby, jejichž důvěryhodnost kritici zpochybňují a očekávají, že junta zůstane u moci prostřednictvím svých zástupců. Opoziční strany totiž byly rozpuštěny, protože se údajně nezaregistrovaly, a většina opozičních vůdců je ve vězení nebo ve vazbě.