Pražští zastupitelé projednají rozpočet i personální změny v radě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání projednají návrh rozpočtu města na rok 2026. Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té chtějí odejít náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví. Vlastní body chce na program dostat i opoziční Praha Sobě.

Návrh městského rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 116,35 miliardy korun a výdaji 119,05 miliardy korun, což je na příjmové i výdajové stránce meziroční zvýšení. Na investice má jít zhruba 23,03 miliardy korun, meziročně mírně více. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši asi 2,7 miliardy korun vyrovnají peníze z vlastních zdrojů z minulých let. Největší investicí plánovanou na příští rok je stejně jako letos stavba metra D, na kterou mají jít tři miliardy korun. Dalších 850 milionů zamíří na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti, která začala v roce 2022 a příští rok by měla být dokončena.

ANO, které je na magistrátu v opozici, připravilo vlastní pozměňovací návrh k rozpočtu. Chce mimo jiné vyčlenit více peněz na podporu rodin, které mají nízké příjmy a dostaly se do problémů s bydlením, a také na stavbu parkovacích domů na sídlištích.

V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť
P+R parkoviště

První náměstek primátora a radní pro dopravu Hřib chce pražskou radu opustit kvůli tomu, že uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nahradit ho má zastupitel Jaromír Beránek (Piráti). Pospíšil oznámil odchod z osobních důvodů. V křesle radního pro kulturu ho má zastoupit Tomáš Slabihoudek (TOP 09), náměstkem primátora pro kulturu by se za Pospíšila měl nově stát radní Michal Hroza (TOP 09).

Investice do Kongresového centra Praha

Zastupitelé mají také rozhodnout o převodu 600 milionů korun do firmy Kongresové centrum Praha (KCP), kterou město stoprocentně vlastní. Peníze jsou určené na výstavbu nové výstavní haly a několik dalších nutných investic. Praha firmě peníze převede jako dobrovolný příplatek mimo základní kapitál. Podle důvodové zprávy jde o nejrychlejší a nejjednodušší formu. Magistrát letos odkoupil 54,35 procenta firmy od státu a stoprocentně ji ovládl.

Vlastní body chce na program prosadit i opoziční Praha Sobě. Týkají se mimo jiné zpoždění přestavby budovy pro Agenturu Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) na Palmovce či odložení platnosti vyhlášky, která řeší kromě dalšího i parkování sdílených kol.

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží
Eskalátory v metru (ilustrační foto)

Výběr redakce

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

Trump papouškuje ruské narativy ohledně ukrajinských voleb, míní komentátoři

před 5 hhodinami
Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

Nejlepším vyjednavačem jsou ukrajinské ozbrojené síly, soudí Prytula

před 6 hhodinami
Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

Island se přidal k zemím bojkotujícím Eurovizi kvůli účasti Izraele

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

Ukrajinské drony vyřadily další tanker ruské stínové flotily

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

před 7 hhodinami
Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

Soud povolil odtajnění části spisů z Epsteinovy kauzy

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Pražští zastupitelé projednají rozpočet i personální změny v radě

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání projednají návrh rozpočtu města na rok 2026. Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té chtějí odejít náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví. Vlastní body chce na program dostat i opoziční Praha Sobě.
před 1 hhodinou

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
před 18 hhodinami

V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť

Středočeský kraj plánuje na příští rok výstavbu několika nových záchytných parkovišť typu P+R s kapacitou zhruba tisíc míst. Vzniknout mají v Úvalech, Zelenči, Kolíně nebo Čerčanech. Celkem kraj připravuje dvanáct projektů, přičemž jedno parkoviště už funguje v Olbramovicích. Všechna budou propojena s PID Lítačkou a nabídnou jednotný informační a odbavovací systém.
9. 12. 2025

Pražské fórum Pirátů schválilo personální změny v radě města

Pražské fórum Pirátů schválilo v on-line hlasování personální změny v pražské radě. S odchodem Zdeňka Hřiba (Piráti) a Jiřího Pospíšila (TOP 09) z rady a jejich nahrazením stranickými kolegy souhlasilo 94 procent členů, informovala mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková. Hlasování se uskutečnilo proto, že k personální výměně je nutná změna koaliční smlouvy. Začalo v pátek 5. prosince a skončilo v pondělí večer. Zastupitelé by měli o změnách v radě hlasovat na čtvrteční schůzi.
8. 12. 2025

Večer ho přemalovali, ráno tam byl zas. Lennonova pomníku se komunisté báli

Místem jedněch z prvních protirežimních akcí v komunistickém Československu, které předznamenaly listopad 1989, byla i takzvaná Lennonova zeď. Ta v Praze na Velkopřevorském náměstí vznikla několik dnů poté, co se před 45 lety v New Yorku poblíž Central Parku ozvalo pět výstřelů. Duševně nemocný Mark Chapman tam 8. prosince 1980 před jedenáctou hodinou večer postřelil hudebníka Johna Lennona. Bývalý člen skupiny Beatles pak během několika minut zemřel. Po celém světě se následně zvedla mohutná vlna piety, která se přelila až do mírových happeningů.
8. 12. 2025

Policie během adventu posiluje hlídky, aktivnější jsou ale i kapsáři

Ozbrojení policisté jsou tradiční a již standardní součástí bezpečnostních opatření během období adventu. Na řadě míst je doplňují i městští strážníci. Vlastní bezpečnostní opatření zavádějí i některá města. Například vjezdy na náměstí, kde jsou trhy, osazují zábranami. Podle policie jde nicméně v celé šíři o preventivní opatření.
7. 12. 2025

Od kufru až po rakev. Web se ztrátami a nálezy funguje deset let

Přes 180 tisíc předmětů se za deset let objevilo na webu eZtráty. Ke svým majitelům se jich vrátila zhruba polovina. Ty ostatní musí instituce tři roky uschovávat, a pokud se nikdo nepřihlásí, připadnou právě jim. V Praze část míří na charitu, některé se draží v aukcích. V hlavním městě ročně evidují až šest tisíc nálezů. Byly mezi nimi i kuriozity – umělý chrup, protéza, kánoe či rakev. Dominují však kufry, kočárky nebo přepravky na zvířata. Část věcí pochází z letiště. Hlásit se o ně mohou lidé na pracovišti v ulici Karolíny Světlé. Přes 560 institucí a firem po celém Česku je zároveň inzeruje na webu eZtráty.
7. 12. 2025

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v noci z pátku na sobotu pneuservis. Hasiči nejprve uvedli, že plameny podle předběžného odhadu napáchaly škodu osmdesát milionů korun, kolem poledne pak číslo více než zdvojnásobili na dvě stě milionů. V prostorech byly automobilové veterány. Na místě nebyl nikdo zraněn. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci, uvedl později policejní mluvčí Richard Hrdina.
6. 12. 2025Aktualizováno6. 12. 2025
Načítání...