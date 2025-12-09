V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť


Středočeský kraj plánuje na příští rok výstavbu několika nových záchytných parkovišť typu P+R s kapacitou zhruba tisíc míst. Vzniknout mají v Úvalech, Zelenči, Kolíně nebo Čerčanech. Celkem kraj připravuje dvanáct projektů, přičemž jedno parkoviště už funguje v Olbramovicích. Všechna budou propojena s PID Lítačkou a nabídnou jednotný informační a odbavovací systém.

Parkoviště typu P+R mají vznikat především v oblastech blízko Prahy nebo u dopravních uzlů, kde budou moci řidiči přestoupit na veřejnou dopravu. Pro držitele alespoň měsíčního kuponu pražské MHD bude parkování zdarma.

„U všech parkovišť počítáme i s řešením pro kola,“ předeslal krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). Celková investice má dosáhnout přibližně 2,5 miliardy korun.

Jen součást řešení

Podle Boreckého mají mít plánovaná parkoviště celkovou kapacitu až tři tisíce aut. Samostatně však problém s parkováním v metropoli a jejím okolí vyřešit nemohou.

Denně podle posledních údajů překročí hranici Prahy téměř sedm set tisíc aut a ani krajská, regionální městská či pražská parkoviště nemohou mít do budoucna dostatečnou kapacitu.

  • Úvaly: 234 míst, předpokládané náklady 77 milionů korun
  • Zeleneč: 320 míst, odhadované náklady 434 milionů korun
  • Kolín: 358 míst, náklady kolem 350 milionů korun
  • Čerčany a Rostoklaty: každé přes 200 míst
  • Poříčany: více než 100 míst

„P+R nejsou řešením problému automobilové individuální dopravy. Spíš doplňují služby hromadné dopravy a kultivují prostor pro parkování v okolí nádraží,“ doplnil radní. Jednou z cest je podle něj budování menších parkovišť u dalších železničních stanic.

Letos kraj otevřel parkoviště v Olbramovicích se 150 místy. Jeho výstavba stála 35 milionů korun. Tři další projekty mají zpracovanou studii, ostatní procházejí přípravou dokumentace.

Největší P+R parkoviště má vzniknout u dopravního terminálu Sedlec. Počítá se s kapacitou přes osm set míst a náklady kolem devíti set milionů korun. Soutěž na zhotovitele chce kraj vyhlásit v roce 2027.

Další připravované lokality

Parkovací plocha s devadesáti místy by měla vyrůst také v Nymburku u sportovního areálu Veslák. Hotové jsou studie pro parkoviště u kladenské a benešovské nemocnice.

V Hostivici se plánuje parkovací dům s kapacitou 480 míst a odhadovanými náklady 633 milionů korun. Stavba by měla začít v roce 2028 a bude muset být koordinována s modernizací železniční trati Praha–Kladno.

Praha má přibližně dvacet parkovišť P+R, další tři provozuje dopravní podnik a jedno soukromá společnost. Jejich seznam, umístění a ceny parkovného jsou dostupné na stránkách parking.praha.eu.

Situace v jiných městech

Středočeský kraj je prvním krajem, který buduje vlastní síť P+R parkovišť. „V Brněnské metropolitní oblasti (BMO) budují P+R parkoviště přímo obce, nikoliv Jihomoravský kraj. Jedná se o projekty, na něž byl využit nástroj integrovaných územních investic (ITI),“ uvedla Zdeňka Obalilová z Magistrátu města Brna.

Vznikla tak například parkoviště P+R v Tišnově, Sokolnicích-Telnici, Bílovicích nad Svitavou a na brněnské ulici Polní. Do budoucna se počítá s výstavbou parkovišť v jihozápadní části metropolitní oblasti. Zároveň vzniknou dvě záchytná parkoviště v Rosicích a po jednom v Zastávce a Bučovicích. Parkoviště v Rosicích a v Zastávce navazují na posílení vlakových spojů, které umožňuje elektrifikace a zdvoukolejnění trati ze Zastávky do Brna.

Nedaleko od hlavního vlakového nádraží se připravuje stavba parkovacího domu Skořepka, který zvýší kapacitu o cca 230 parkovacích míst a utlumí vjezd vozidel do samotného historického centra, uvádí web Brněnské metropolitní oblasti.

Přehled možností parkování P+R v Jihomoravském kraji nabízí aplikace Zaparkuj, a to včetně městských P+R parkovišť v Brně. Ta se nyní nacházejí u Zetoru, Ústředního hřbitova, na Londýnském náměstí a v parkovacím domě River Park. Město plánuje další rozšíření. „Nyní se připravují projekty parkovacích domů například na Žlutém kopci, Bítešské nebo v Novém Lískovci,“ řekla Obalilová.

První P+R parkoviště vybudoval před dvěma lety také Zlín v části Příluky. Připravuje také záchytné parkoviště mezi ulicemi Hradská a Růmy, poblíž Městských lázní. V Ostravě funguje P+R parkoviště v Hlučínské ulici, po dvou mají Plzeň a České Budějovice.

