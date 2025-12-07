Lidé ve třech obcích Středočeského kraje si vybrali zastupitele


Obyvatelé tří obcí ve Středočeském kraji volili nové zastupitele. Volby se týkaly Dolní Krupé na Mladoboleslavsku a také obcí Líský na Kladensku a Dolní Pohleď na Kutnohorsku. Počet zastupitelů v těchto středočeských obcích klesl pod zákonem určenou hranici nejméně pěti.

V Dolní Krupé, kde o devět mandátů soupeřilo osmnáct kandidátů, zvítězilo uskupení Nová Dolní Krupá v čele s dosavadní starostkou Jitkou Taranovou. Získalo 55,58 procenta hlasů a pět míst v devítičlenném zastupitelstvu. Konkurenční sdružení Za rozvoj obce Dolní Krupá obsadilo zbývající čtyři křesla. Taranová měla ze všech kandidátů největší počet hlasů. V obci, kde žije přes 240 lidí, přišlo k volbám 71,20 procenta ze 191 oprávněných voličů.

Lidé ve zbylých dvou středočeských obcích obdrželi po jedné kandidátce. V obci Líský se sto obyvateli kandidovalo pouze uskupení SNK obce Líský v čele se starostou Štěpánem Honem. Hlasovat tam přišlo 42,17 procenta z 83 voličů, Hon získal druhý nejvyšší počet hlasů.

Jednu kandidátku sestavili také v Dolní Pohledi, kde žije 120 lidí. Voleb se tam zúčastnilo 30,85 procenta z 94 oprávněných voličů, dosavadní starostka Marie Walterová (za Sdružení pro rozvoj Pohledě) nekandidovala. Kandidáti byli ze Sdružení pro Dolní Pohleď.

V sobotu se měly konat také dodatečné volby do zastupitelstva obce Brodec na Lounsku v Ústeckém kraji, ale všichni kandidáti byli v zákonné lhůtě zmocněncem volební strany odvoláni, proto se tam volby již poosmé neuskutečnily.

