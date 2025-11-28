Neviděl jsem žádný zádrhel, řekl Vojtěch po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Po nominantovi ANO na post ministra školství Robertu Plagovi na Hrad dorazil možný budoucí šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který již v minulosti v čele tohoto ministerstva stál. Vojtěch jednání s hlavou státu hodnotil kladně. „Neviděl jsem tam žádný zádrhel,“ dodal s tím, že s prezidentem sdíleli prakticky stoprocentně pohled na problémy resortu.
„Vím, že se pan prezident v posledních měsících věnoval některým tématům, jako je třeba prevence karcinomu slinivky, duševní zdraví a tak dále, takže to jsou všechno témata, kde se, myslím, budeme propojovat a budu rád za nějakou spolupráci. Třeba i na tématu prevence a osvěty,“ řekl Vojtěch před jednáním.
Po schůzce řekl, že se s prezidentem na spolupráci ohledně osvěty v některých tématech domluvili. Diskutovali také o dostupnosti péče, prevenci nebo duševním zdraví.
Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš ve středu prezidentovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu zahájí neformální konzultace s nominanty v pátek. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince.
„Půjde hlavně o konzultace, budou mě zajímat priority kandidátů v jejich resortech a rád bych jim sdělil, co považuji za důležité já. A uvidíme, do jaké míry se budou naše priority překrývat,“ řekl v pátek ráno pro ČT prezident.
Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. „Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ dodal ve středu Hrad.
Nominace Vojtěcha podle experta na odpor odborné veřejnosti nenarazí
Přednosta Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Michal Koščík míní, že nominace Vojtěcha do čela resortu zdravotnictví není překvapivá a na protesty odborné veřejnosti pravděpodobně nenarazí.
Z Vojtěchova dřívějšího vedení resortu lze podle něj usuzovat, že nebude dělat žádné překvapivé kroky a spíše se bude snažit vrátit k tématům, která ve svém volebním programu deklarovala již první Babišova vláda. Výsledky Vojtěchovy dřívější práce na ministerstvu asi nelze objektivně hodnotit, neboť ji významně ovlivnila koronavirová pandemie, domnívá se Koščík.
„Při pandemii se vystřídalo pět ministrů, každý měl jinou osobnost, profesní zkušenost i vzdělání. Zpětně lze určitě říct, že Vojtěch z tohoto srovnání nevychází nejhůř. Nezvládnutí pandemie, se kterou je spojován, tak určitě nepovažuji za jeho profesní selhání,“ sdělil přednosta.