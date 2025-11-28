Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Po nominantovi na post ministra školství Robertu Plagovi (za ANO) a možném budoucím šéfovi resortu zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) přijala hlava státu také kandidáta ANO na resort spravedlnosti Jeronýma Tejce.
Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš ve středu prezidentovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu zahájí neformální konzultace s nominanty v pátek. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince.
„Půjde hlavně o konzultace, budou mě zajímat priority kandidátů v jejich resortech a rád bych jim sdělil, co považuji za důležité já. A uvidíme, do jaké míry se budou naše priority překrývat,“ řekl v pátek ráno pro ČT prezident.
Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. „Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ dodal ve středu Hrad.
Profesní komory nominaci Tejce přivítaly
Soudcovská unie (SU) i Unie státních zástupců (USZ) nominaci Tejce na post ministra spravedlnosti vítají. „Pro justici je vždycky dobře, když daný člověk o tom resortu něco ví. A zadruhé je vhodné, když je to komunikativní člověk připravený vyjednávat. Pan Tejc patří mezi kandidáty, kteří oboje splňují,“ řekl ve středu prezident SU Libor Vávra a podotkl, že mezi ministerstvem spravedlnosti a justicí vždy musí fungovat vzájemný dialog, aby ministr věděl o problémech, které justice řeší.
„Řekl bych, že z osob, o kterých se od voleb spekulovalo, patří pan Tejc určitě k těm nejvíce kvalifikovaným. Zná fungování ministerstva z dřívějšího působení a zná také fungování Poslanecké sněmovny, což je určitě velká výhoda,“ napsal šéf USZ Tomáš Foldyna a připomněl, že Tejc v posledních letech působil ve vedení Vězeňské služby, která je důležitou organizační složkou v rámci resortu spravedlnosti.
„Nominace Jeronýma Tejce nepochybně vychází z jeho dlouhodobé profesní zkušenosti a odborné úrovně,“ míní prezident Notářské komory Radim Neubauer. Šéf Exekutorské komory Jan Mlynarčík vzkázal, že věří v pokračování konstruktivního dialogu s ministerstvem.