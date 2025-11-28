Živě
Vyjádření Tejce po setkání s Pavlem Zobrazit

ŽivěPavel na Hradě přijal kandidáta do čela resortu spravedlnosti Tejce


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
ŽIVĚ: Vyjádření Jeronýma Tejce (za ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem
Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Po nominantovi na post ministra školství Robertu Plagovi (za ANO) a možném budoucím šéfovi resortu zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) přijala hlava státu také kandidáta ANO na resort spravedlnosti Jeronýma Tejce.

Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš ve středu prezidentovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu zahájí neformální konzultace s nominanty v pátek. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince.

„Půjde hlavně o konzultace, budou mě zajímat priority kandidátů v jejich resortech a rád bych jim sdělil, co považuji za důležité já. A uvidíme, do jaké míry se budou naše priority překrývat,“ řekl v pátek ráno pro ČT prezident.

Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. „Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ dodal ve středu Hrad.

Profesní komory nominaci Tejce přivítaly

Soudcovská unie (SU) i Unie státních zástupců (USZ) nominaci Tejce na post ministra spravedlnosti vítají. „Pro justici je vždycky dobře, když daný člověk o tom resortu něco ví. A zadruhé je vhodné, když je to komunikativní člověk připravený vyjednávat. Pan Tejc patří mezi kandidáty, kteří oboje splňují,“ řekl ve středu prezident SU Libor Vávra a podotkl, že mezi ministerstvem spravedlnosti a justicí vždy musí fungovat vzájemný dialog, aby ministr věděl o problémech, které justice řeší.

„Řekl bych, že z osob, o kterých se od voleb spekulovalo, patří pan Tejc určitě k těm nejvíce kvalifikovaným. Zná fungování ministerstva z dřívějšího působení a zná také fungování Poslanecké sněmovny, což je určitě velká výhoda,“ napsal šéf USZ Tomáš Foldyna a připomněl, že Tejc v posledních letech působil ve vedení Vězeňské služby, která je důležitou organizační složkou v rámci resortu spravedlnosti.

„Nominace Jeronýma Tejce nepochybně vychází z jeho dlouhodobé profesní zkušenosti a odborné úrovně,“ míní prezident Notářské komory Radim Neubauer. Šéf Exekutorské komory Jan Mlynarčík vzkázal, že věří v pokračování konstruktivního dialogu s ministerstvem. 

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Sezona hurikánů byla letos výjimečná. I tím, že USA žádný nezasáhl

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Jako první na Pražský hrad zamířil nominant hnutí ANO na ministra školství Robert Plaga, který by tento post zastával již podruhé. Po jednání řekl, že bylo velmi věcné a má z něj dobrý pocit. Věří, že by se ministrem školství mohl stát. „Myslím, že v řadě věcí jsme se shodli,“ dodal.
10:01Aktualizovánopřed 22 mminutami

Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Po nominantovi na post ministra školství Robertu Plagovi (za ANO) a možném budoucím šéfovi resortu zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) přijala hlava státu také kandidáta ANO na resort spravedlnosti Jeronýma Tejce.
Neviděl jsem žádný zádrhel, řekl Vojtěch po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijímá první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Po nominantovi ANO na post ministra školství Robertu Plagovi na Hrad dorazil možný budoucí šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který již v minulosti v čele tohoto ministerstva stál. Vojtěch jednání s hlavou státu hodnotil kladně. „Neviděl jsem tam žádný zádrhel,“ dodal s tím, že s prezidentem sdíleli prakticky stoprocentně pohled na problémy resortu.
Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

Hrubý domácí produkt stoupl ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad ve svém zpřesněném odhadu. Je to více, než zveřejnil ve svém říjnovém předběžném odhadu. Meziroční růst HDP byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěla spotřeba domácností.
Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). O změnách informoval předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.
Hosté Událostí, komentářů diskutovali o vznikající vládě i rozpočtu

Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi řešila možný budoucí střet zájmů šéfa hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů už představila kandidáty na ministry, s jednotlivými adepty do ministerských funkcí se postupně sejde prezident Petr Pavel. O vznikající vládě, kauzách Filipa Turka (za Motoristy), dohadech o sestavování státního rozpočtu či ruské agresi na Ukrajině debatovali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali členové dolní komory Denis Doksanský (ANO), Tomáš Doležal (SPD), Igor Červený (Motoristé), Petr Sokol (ODS), Michaela Šebelová (STAN) a Katerina Demetrashvili (Piráti). Debatou provázela Tereza Řezníčková.
