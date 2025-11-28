V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem


Prezident Petr Pavel v pátek přijme první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Jako první na Pražský hrad zamířil nominant hnutí ANO na ministra školství Robert Plaga, který by tento post zastával již podruhé. Po jednání řekl, že bylo velmi věcné a má z něj dobrý pocit. Věří, že by se ministrem školství mohl stát. „Myslím, že v řadě věcí jsme se shodli,“ dodal.

Plaga ocenil, že prezident debatu o školství vedl věcně a otevřeně. „V problémech je ze svých cest velmi dobře zorientovaný,“ poznamenal. S hlavou státu hovořili například o inkluzi. „Shodli jsme se na tom, že je potřeba systém nastavit tak, aby vyhověl potřebám každého žáka, včetně těch nadaných,“ přiblížil kandidát do čela resortu školství, který rovněž sdělil, že po nástupu na úřad chce vyhodnotit systém financování nepedagogických pracovníků. Ostatní neinvestiční výdaje by měl podle něj dál hradit stát.

Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš ve středu prezidentovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu zahájí neformální konzultace s nominanty v pátek. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince. Během pátku přijme hlava státu také kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a nominanta ANO na resort spravedlnosti Jeronýma Tejce.

„Půjde hlavně o konzultace, budou mě zajímat priority kandidátů v jejich resortech a rád bych jim sdělil, co považuji za důležité já. A uvidíme, do jaké míry se budou naše priority překrývat,“ řekl v pátek ráno pro ČT prezident.

Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. „Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ dodal ve středu Hrad.

Školské organizace a asociace hodnotí nominaci Plagy pozitivně

Zástupci školských asociací a organizací se již ve středu nechali slyšet, že nominaci Plagy na post ministra školství hodnotí pozitivně. Podle Karla Garguláka z PAQ Research je Plaga zkušeným lídrem ve školství. Podle ředitele Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce mají školy s kandidátem na šéfa resortu školství poměrně dobré zkušenosti především v tom, že co řekl, to udělal a byl důsledný.

Nominaci Plagy hodnotí pozitivně i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Problém s tím nemá ani šéf školských odborů František Dobšík. Myslí si, že ve spolupráci s ním mají odbory na co navazovat.

„Robert Plaga v té době, kdy byl v minulosti ministrem, byl z mého pohledu dobrým ministrem školství a na spolupráci se jako vysoké školy těšíme,“ řekla předsedkyně České konference rektorů a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

