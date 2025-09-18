Hlavním kupcům bitcoinů vyplatilo ministerstvo spravedlnosti 44 milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši deseti milionů korun. Uvedla to ministryně Eva Decroix (ODS). Zopakovala, že částka není náhradou škody a že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.
„Dohody o narovnání byly dvě a v obou případech již došlo k vypořádání na základě znaleckého posudku,“ shrnula ministryně. Částka je zjednodušeně řečeno rozdílem mezi tím, kolik stál bitcoin předtím, a kolik stojí teď.
„Vše dopadlo tak, jak jsme doufali a předpokládali. Dovolím si říct, že i bitcoinový trh k nám byl v tomto ohledu poměrně vstřícný,“ pokračovala. Kupující se podle ní vzdali veškerých případných – i budoucích – nároků na náhradu škody či z vadného plnění.
Ministerstvo k vypořádání zpracuje souhrnnou zprávu, kterou dá k dispozici. Decroix doplnila, že ještě existují menší kupci, kteří ale podle ní v tomto okamžiku nevznášejí žádné nároky. „Pokud nejsou vzneseny nároky, tak ze strany státu v zásadě ani nemáme s kým jednat.“
Úřad podle ní učinil kroky k tomu, aby zabránil případnému spekulativnímu jednání, které by spočívalo ve vyčkávání těchto kupců na výhodnější kurz bitcoinu.
Bitcoiny zůstávají státu
Státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo v penězích. Kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.
Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. Jiřikovského stíhá za dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu.
Okolnosti přijetí daru ministerstvem policie nadále prověřuje, mimo jiné pro možné zneužití pravomoci. Ministryně už dříve uvedla, že s bitcoiny ani s penězi, které za ně ministerstvo obdrželo, nebude nijak nakládat do skončení trestního řízení.