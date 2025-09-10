Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Decroix

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v Interview ČT24 hovořila o bitcoinové kauze. Ze všech materiálů podle ní vyplývá, že pochybil resort spravedlnosti (za tehdejšího ministra za ODS Pavla Blažka), který neměl dar bitcoinů v miliardové hodnotě přijímat. Cítí prý úlevu, že se podařilo uzavřít dohody s kupci bitcoinů, které dal stát do aukce. „Nemám žádné informace, že by ministerstvo financí mělo dle zákona pravomoc zasáhnout do této kauzy,“ uvedla k otázkám na možnou politickou odpovědnost šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury (ODS). Rozhovor moderovaný Terezou Kručinskou se týkal i narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Podle Decroix jde o potvrzení toho, že Rusko je hrozba a že se Česka válka může „reálně týkat“.
29 minut