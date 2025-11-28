Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí


28. 11. 2025Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČTK

ODS opouští první jihočeský hejtman a bývalý poslanec Jan Zahradník. Ve straně byl od roku 1991. Prohlásil, že nesouhlasí s tím, kam strana v posledních letech ideologicky směřuje. Zahradník, který je krajským zastupitelem, se přidá k novému hnutí současného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který odchod z ODS oznámil ve čtvrtek.

„Politice se na komunální i celostátní úrovni věnuji více než třicet let. V roce 2021 jsem dokončil poslanecký mandát a mám pocit, že přibližně od té doby se se stranou od sebe vzdalujeme. Vadí mi například progresivistické pojetí, které se v ODS objevuje třeba v otázce životního prostředí nebo i jiných témat. Jsem svým založením konzervativní člověk a připadá mi, že já už nemám straně co dát a ona nemá co dát mně,“ uvedl Zahradník.

Bývalý hejtman patří mezi nejvýraznější polistopadové politiky Jihočeského kraje. Své jméno spojil s ODS a byl mezi voliči velmi populární. Pravidelně dostával vysoké množství preferenčních hlasů. Šestasedmdesátiletý pedagog byl hejtmanem v letech 2000 až 2008. V Poslanecké sněmovně strávil dvě volební období mezi roky 2013 až 2021.

Martin Kuba

Senátor Zbyněk Sýkora (ODS) z Českých Budějovic se chce s hejtmanem Kubou sejít o víkendu. Řekl, že má v politice nějaké cíle, a pokud by dospěl k závěru, že by je mohl naplňovat v Kubově novém hnutí lépe než v ODS, ovlivnilo by to jeho rozhodnutí. To chce oznámit počátkem příštího týdne.

Českokrumlovský místostarosta Zbyněk Toman zatím není rozhodnutý, zda v ODS bude pokračovat. „Musím si vše promyslet. Ale nevylučuji, že stranu opustím, protože politika hejtmana Martina Kuby mi je blízká. Ale potřebuji s ním vše probrat a získat více informací. Přece jen jsem v ODS od osmnácti let,“ uvedl osmačtyřicetiletý Toman.

O vystoupení ze strany pak neuvažuje jihočeský poslanec ODS a prachatický starosta Jan Bauer. Čtvrteční Kubovo oznámení ho prý překvapilo, ale respektuje je. Stejně tak další dlouholetý jihočeský politik a senátor za ODS Tomáš Jirsa ve straně zůstává. „Nebyl jsem v pionýru, SSM ani KSČ. Jediná politická organizace, s níž jsem se spojil, je ODS. Nechci ale tvrdit, že se vším ve straně souhlasím. Vadí mi například v některých věcech pohled na ochranu přírody a nebojím se za to vedení ODS kritizovat,“ uvedl Jirsa.

Českobudějovická koalice se prý personálně nezmění ani poté, kdy někteří členové spolu s hejtmanem Kubou opustí ODS. Koaliční partneři tento krok nepovažují za překážku pro další spolupráci, řekli zástupci uskupení Společně pro Budějovice, které se na vládě ve městě podílí.

Nové hnutí se představí začátkem příštího roku

Odchod z ODS odůvodnil Kuba rozdílným pohledem na politiku, než jaké má současné vedení strany. Spolu s ním končí ve straně i Kubovi náměstci, českobudějovická primátorka a další jihočeští občanští demokraté. Dosluhující předseda ODS i vlády Petr Fiala míní, že Kuba nevyužil prostor před lednovým stranickým kongresem pro vystoupení s alternativním programem.

Kuba serveru Novinky.cz řekl, že chce projekt hnutí představit počátkem roku. O spolupráci si chce dále promluvit mimo jiné se strakonickým senátorem Tomášem Fialou (za ODS). Ten už k tomu na jihočeském webu uvedl, že kandidoval za ODS jako nestraník, členem ODS není a s hejtmanem zatím nemluvil. Táborský senátor Marek Slabý (za Tábor 2020) uvedl, že je mu blízká filozofie senátorského klubu ODS a TOP 09, jehož je členem. „Nepředpokládám, že bych se od této filozofie odchyloval,“ dodal.

Tisková konference po jednání výkonné rady ODS

Senátor ODS Tomáš Goláň na sociální síti bez uvedení jmen sdělil, že ví v třicetičlenném klubu ODS a TOP 09 minimálně až o osmi lidech, které by Kuba mohl získat, a o minimálně dalších čtyřech senátorech z ostatních frakcí. Pokud by tato dvanáctka navázala spolupráci s klubem ANO, mohla by frakce hnutí Andreje Babiše získat největší vliv v Senátu i bez vyhraných voleb, tvrdí Goláň.

ANO je nicméně s patnácti členy až třetím nejsilnějším klubem v Senátu. O tři členy více má klub Starostů, lidovecký klub je dvanáctičlenný. Pokud by frakce dosavadních vládních stran o dvanáct senátorů přišly, zůstalo by jim v klubech celkem 48 senátorů, tedy téměř ústavní většina, zatímco ANO a případná Kubova frakce by měly celkem 27 senátorů.

Jiří Crha (listopad 2024)

