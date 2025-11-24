Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Předsedou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů se na regionální sněmu v Brně stal dosavadní místopředseda Jiří Crha. Vedením byl už pověřený, a to od června, kdy bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS a oznámil rezignaci na funkci předsedy. Na celostátního předsedu sněm nominoval místopředsedu strany a ministra dopravy v demisi Martina Kupku. O nástupci Petra Fialy se rozhodne v lednu.

„Jsem dlouholetý starosta a náměstek hejtmana, z toho pramení, že bych se chtěl zaměřit zejména na lokální úroveň. Koresponduje to také s tím, že jsou příští rok komunální volby, takže abychom v nich uspěli. Dobří komunální politici přispívají i k dobrému jménu ODS. Také v senátních volbách chceme uspět. Je důležité, aby Senát zůstal protiváhou nastupující vlády,“ prohlásil nový předseda.

Soustředit se chce Crha také na to, aby regionální sdružení zůstalo kompaktním celkem, kde mezi jednotlivými oblastmi převládají dobré vztahy. Stejně tak je chce budovat s koaličními partnery z KDU-ČSL, TOP 09 a STAN na krajské úrovni. Podle informací ČTK bylo na kraji třecí plochou setrvání radního Karla Podzimka (ODS) v koalici.

Důvodem jsou kromě jiného nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích, na které upozornil server Seznam Zprávy. Crha připomněl, že návrh na odvolání radního ze strany opozice na posledním zastupitelstvu neprošel. „Beru to jako uzavřenou záležitost. Koaliční partneři samozřejmě chtěli nějaké vysvětlení, ale v tuto chvíli předpokládám, že to problémy nedělá,“ podotkl.

Blažek pozastavil členství v ODS
Pavel Blažek

Crha se však nyní musí zabývat také situací v Blansku, kde končí koalice tvořená ANO, ODS, Volba pro Blansko a ČSSD. ODS podle něj vypoví koaliční smlouvu kvůli sporům s ANO. Formálně vypovězení musí potvrdit místní občanští demokraté ve středu. Poté politici zahájí jednání o budoucím vedení města.

Členové organizace v pondělí také rozhodli o nominaci na celostátního předsedu. Získal ji Kupka, jenž má už podporu Ústeckého a Středočeského kraje. „Myslím, že i ve funkci ministra dopravy prokázal, že je kompetentní, komunikativní člověk, slušný a s výborným vystupováním,“ dodal Crha. Nominaci na místopředsedy občanští demokraté v Brně neudělili.

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

Výběr redakce

Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

před 10 mminutami
Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

Funkce sítě X ukázala původ účtů. Některé spojené s MAGA jsou údajně spravované mimo USA

před 55 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 56 mminutami
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády

17:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

před 3 hhodinami
Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

14:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

Předsedou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů se na regionální sněmu v Brně stal dosavadní místopředseda Jiří Crha. Vedením byl už pověřený, a to od června, kdy bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS a oznámil rezignaci na funkci předsedy. Na celostátního předsedu sněm nominoval místopředsedu strany a ministra dopravy v demisi Martina Kupku. O nástupci Petra Fialy se rozhodne v lednu.
před 10 mminutami

Křížová cesta ve Starovičkách připomíná kněze Václava Drbolu

Ve Starovičkách na Břeclavsku otevřeli novou křížovou cestu, která připomíná katolického kněze Václava Drbolu. Slavnostně ji požehnal generální vikář brněnského biskupství Pavel Kafka. Drbola je rodák ze Staroviček a patří k obětem takzvaných babických procesů. Společně s kněžím Janem Bulou bude po více než sedmdesáti letech od své smrti v příštím roce prohlášen za blahoslaveného.
před 45 mminutami

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mrazivé počasí plní místa pro lidi bez domova. Opět pomáhají i nocleženky

Klesající teploty pod bod mrazu začínají plnit noclehárny pro lidi bez přístřeší. Téměř plno hlásí například Liberec, Jablonec nad Nisou nebo Benešov. V Teplicích otevřeli vyhřívaný stan. Organizace zároveň přidávají také takzvané teplé židle v denních centrech. I letos je možné zakoupit nocleženky Armády spásy, které zajistí nocleh a jídlo lidem bez domova. Organizace provozuje v Česku jedenáct nocleháren, například v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě či Havířově.
před 3 hhodinami

Hluk z dolu Turów poprvé nepřekročil limity

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně snížila hluková zátěž. Předchozí měření vždy nějaké překročení nočního hygienického limitu čtyřiceti decibelů (dB) doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací odhalila.
před 6 hhodinami

Na Gibraltar trefil i bez kompasu, sen si ale jachtař splnil až po sametové revoluci

Ivan Piak snil od mládí o tom, že bude brázdit moře na plachetnici. Totalitní režim v tehdejším Československu mu to však dlouhá léta znemožňoval. Emigrovat se nakonec neodvážil, ale po roce 1989 si svůj námořnický sen splnil. Dnes vzpomíná na divoké zážitky z vojny, první vlastní loď i cesty po Středozemním moři.
před 9 hhodinami

Žhář ze Zlína půjde před soud, hrozí mu i výjimečný trest

Státní zástupce obžaloval muže, který dle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. České televizi to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest.
před 10 hhodinami

Na letišti v Brně hořel hangár

V areálu letiště v Brně-Tuřanech v pondělí ráno hořelo v hangáru, kde se opravují letadla. Požár se hasičům již podařilo zlikvidovat, obešel se bez zranění. Škoda podle nich dosáhne desítek milionů korun.
07:38Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...