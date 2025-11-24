Jihomoravská ODS si zvolila do čela Crhu, na celostátní úrovni podpořila Kupku

Předsedou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů se na regionální sněmu v Brně stal dosavadní místopředseda Jiří Crha. Vedením byl už pověřený, a to od června, kdy bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS a oznámil rezignaci na funkci předsedy. Na celostátního předsedu sněm nominoval místopředsedu strany a ministra dopravy v demisi Martina Kupku. O nástupci Petra Fialy se rozhodne v lednu.
„Jsem dlouholetý starosta a náměstek hejtmana, z toho pramení, že bych se chtěl zaměřit zejména na lokální úroveň. Koresponduje to také s tím, že jsou příští rok komunální volby, takže abychom v nich uspěli. Dobří komunální politici přispívají i k dobrému jménu ODS. Také v senátních volbách chceme uspět. Je důležité, aby Senát zůstal protiváhou nastupující vlády,“ prohlásil nový předseda.
Soustředit se chce Crha také na to, aby regionální sdružení zůstalo kompaktním celkem, kde mezi jednotlivými oblastmi převládají dobré vztahy. Stejně tak je chce budovat s koaličními partnery z KDU-ČSL, TOP 09 a STAN na krajské úrovni. Podle informací ČTK bylo na kraji třecí plochou setrvání radního Karla Podzimka (ODS) v koalici.
Důvodem jsou kromě jiného nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích, na které upozornil server Seznam Zprávy. Crha připomněl, že návrh na odvolání radního ze strany opozice na posledním zastupitelstvu neprošel. „Beru to jako uzavřenou záležitost. Koaliční partneři samozřejmě chtěli nějaké vysvětlení, ale v tuto chvíli předpokládám, že to problémy nedělá,“ podotkl.
Crha se však nyní musí zabývat také situací v Blansku, kde končí koalice tvořená ANO, ODS, Volba pro Blansko a ČSSD. ODS podle něj vypoví koaliční smlouvu kvůli sporům s ANO. Formálně vypovězení musí potvrdit místní občanští demokraté ve středu. Poté politici zahájí jednání o budoucím vedení města.
Členové organizace v pondělí také rozhodli o nominaci na celostátního předsedu. Získal ji Kupka, jenž má už podporu Ústeckého a Středočeského kraje. „Myslím, že i ve funkci ministra dopravy prokázal, že je kompetentní, komunikativní člověk, slušný a s výborným vystupováním,“ dodal Crha. Nominaci na místopředsedy občanští demokraté v Brně neudělili.