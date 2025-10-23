Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.

Kupka napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně. „Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ dodal.

Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS poté, co vládní koalice SPOLU tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci v letošních sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice.

Kongres ODS, ze kterého vzejde Fialův nástupce, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Fiala nebude obhajovat post předsedy ODS, kongres strany bude v lednu
Tisková konference po jednání výkonné rady ODS

Kupka věří ve zkušenosti z vládního postu

Kupka naopak v rozhovoru pro Seznam Zprávy končícího premiéra Fialu ocenil. Řekl, že Fialu chová ve velké úctě. „Máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla,“ uvedl. „Díky zkušenosti, kterou mám po čtyřech letech nepřetržitých parlamentních obstrukcí, jsem si dobře vědom, jak drsné období nás čeká. Snad jsem i zocelený uplynulou kampaní, vždyť jsem patřil mezi nejaktivnější představitele koalice SPOLU, prodělal jsem spousty střetů,“ popsal svoji motivaci.

Kupka chce navazovat na nynější ukotvení ODS, řekl serveru. „Já jsem přesvědčený o tom, že máme oslovit širokou skupinu voličů koalice SPOLU a zároveň si sáhnout pro naše tradiční voličské jádro,“ podotkl. „Rozhodně nechci být pravicí, která nebude vnímat technologický vývoj a vlastně se zpronevěří jednomu ze základních atributů racionální pragmatické politiky. Přece podmínkou úspěšnosti ve všech oborech je pořád zkoušet nové věci, směry, inovace,“ dodal.

Devětačtyřicetiletý Kupka vstoupil do ODS v roce 2008, místopředsedou strany se stal o šest let později. Poslancem je od roku 2017, ministerstvo dopravy vedl po celé funkční období nyní končící vlády. Starostou Líbeznic byl od roku 2010, ve funkci skončil v roce 2021 kvůli nástupu do čela ministerstva. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.

Loading...
Loading...
Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
Loading...Loading...Loading...Loading...
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Unie bude dál pomáhat Kyjevu, o ruských aktivech však lídři zemí EU nerozhodli

Unie bude dál pomáhat Kyjevu, o ruských aktivech však lídři zemí EU nerozhodli

08:02Aktualizovánopřed 13 mminutami
Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

20:02Aktualizovánopřed 24 mminutami
Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

před 1 hhodinou
Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

před 2 hhodinami
Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

před 2 hhodinami
Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

před 2 hhodinami
Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

před 3 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
před 1 hhodinou

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.
před 2 hhodinami

Restaurace jsou pro lidi drahé, raději si nosí do práce vlastní oběd

Oběd z restaurace je pro mnoho lidí stále svátečnější. Kvůli zdražování totiž omezily počet návštěv stravovacích podniků skoro dvě třetiny lidí. Častěji si nosí do práce vlastní jídlo. Polední návštěvnost restaurací udržují strávníci se stravenkami. Ukázal to evropský průzkum stravovacích návyků v Česku.
před 2 hhodinami

Dopravní inspektoři za čtvrt roku na pokutách vybrali patnáct milionů korun

Inspekce silniční dopravy za tři měsíce svého fungování zkontrolovala skoro pět tisíc nákladních aut a autobusů. Zjistila skoro dvanáct set přestupků, uložila přes osm set pokut. Inspektoři dohromady vybrali přes patnáct milionů korun. Víc než polovina zkontrolovaných byla ze zahraničí. Z nich museli nejčastěji zaplatit pokutu dopravci z Polska, Slovenska a Rumunska. Nejčastějším prohřeškem bylo porušení doby řízení. Inspektoři pomocí vlastní techniky dokážou na dálku přečíst data z tachografů, nově budou využívat také vysokorychlostní váhy.
před 2 hhodinami

Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům

Auto, které se ztratilo před deseti lety, našli vojenští potápěči ve středu v Lipně. Hasiči ho vytáhli i s lidskými pozůstatky, které by mohly souviset se zmizením dvou Rakušanů v roce 2015, kteří v autě naposledy seděli. Kriminalisté zatím ovšem nevědí, jestli pozůstatky patří jim. Mohou být jednoho člověka i více lidí. Podle policistů bude jasněji po pitvě.
před 3 hhodinami

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Programové jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve čtvrtek pokračovalo debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje, a to včetně problematiky bydlení. Předseda SPD Tomio Okamura po první části čtvrtečních rozhovorů uvedl, že předpokládá, že program možné budoucí vlády bude počítat s referendem. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová to potvrdila s tím, že program bude vylučovat hlasování o závazcích z EU a NATO.
08:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
před 5 hhodinami

Nový americký velvyslanec v Česku Merrick se chce zaměřit na posílení bezpečnosti

Nový americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick se chce ve funkci zaměřit na posílení sdílené bezpečnosti a obrany. Jeho cílem je také prohlubovat hospodářské a obchodní vazby. Americký Senát nominaci Merricka schválil na začátku října. Prezident Petr Pavel od něj ve čtvrtek na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.
před 6 hhodinami
Načítání...