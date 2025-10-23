Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
Kupka napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně. „Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice,“ dodal.
Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS poté, co vládní koalice SPOLU tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci v letošních sněmovních volbách skončila na druhém místě za hnutím ANO a míří do opozice.
Kongres ODS, ze kterého vzejde Fialův nástupce, se uskuteční 17. a 18. ledna 2026. Vedle Kupky se jako o možném kandidátovi na předsedu spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.
Kupka věří ve zkušenosti z vládního postu
Kupka naopak v rozhovoru pro Seznam Zprávy končícího premiéra Fialu ocenil. Řekl, že Fialu chová ve velké úctě. „Máme mít lídry, jako byl Petr Fiala, který si šel za splněním konkrétních plánů a zároveň se mohl podívat ráno i večer do zrcadla,“ uvedl. „Díky zkušenosti, kterou mám po čtyřech letech nepřetržitých parlamentních obstrukcí, jsem si dobře vědom, jak drsné období nás čeká. Snad jsem i zocelený uplynulou kampaní, vždyť jsem patřil mezi nejaktivnější představitele koalice SPOLU, prodělal jsem spousty střetů,“ popsal svoji motivaci.
Kupka chce navazovat na nynější ukotvení ODS, řekl serveru. „Já jsem přesvědčený o tom, že máme oslovit širokou skupinu voličů koalice SPOLU a zároveň si sáhnout pro naše tradiční voličské jádro,“ podotkl. „Rozhodně nechci být pravicí, která nebude vnímat technologický vývoj a vlastně se zpronevěří jednomu ze základních atributů racionální pragmatické politiky. Přece podmínkou úspěšnosti ve všech oborech je pořád zkoušet nové věci, směry, inovace,“ dodal.
Devětačtyřicetiletý Kupka vstoupil do ODS v roce 2008, místopředsedou strany se stal o šest let později. Poslancem je od roku 2017, ministerstvo dopravy vedl po celé funkční období nyní končící vlády. Starostou Líbeznic byl od roku 2010, ve funkci skončil v roce 2021 kvůli nástupu do čela ministerstva. Jako vystudovaný novinář Kupka před vstupem do politiky devět let pracoval v Českém rozhlase jako moderátor a redaktor.