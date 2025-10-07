Fiala oznámil, že nebude obhajovat post předsedy ODS


Premiér Petr Fiala na síti X v úterý v podvečer oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím zároveň seznámil členy širšího vedení strany. Reagoval tak na výsledky sněmovních voleb, v nichž vládní koalici SPOLU porazilo hnutí ANO.

Výkonná rada ODS v pražské centrále v úterý zároveň diskutuje, jak bude dál fungovat vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo občanských demokratů.

„K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes (v úterý) seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl Fiala na síti X.

Události: Petr Fiala nebude obhajovat post předsedy ODS. SPOLU řeší budoucnost
Ocenění ze strany koaličních partnerů

Dosavadní šéfka Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér v novodobé historii země. Věří, že v budoucnosti jeho roli lidé ještě víc docení.

Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je přesvědčený, že Fialův konec v čele ODS neznamená konec jeho boje s populismem a extremismem. Poděkoval mu za spolupráci a přátelství.

Jako o možných kandidátech na šéfa ODS se spekuluje například o prvním místopředsedovi strany Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Premiér už v sobotu po sečtení hlasů prohlásil, že si postup vyvození osobní zodpovědnosti chce během několika dnů rozmyslet. Kabinet nyní skládá šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy.

Budoucnost koalice SPOLU je po volbách nejistá
Tisková konference koalice SPOLU po volbách do Poslanecké sněmovny

Jedenáct let v čele

Fiala vede občanské demokraty delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé zvolen byl v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem volební koalice SPOLU, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie.

ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice SPOLU v současnosti řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět.

