Premiér Petr Fiala na síti X v úterý v podvečer oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím zároveň seznámil členy širšího vedení strany. Reagoval tak na výsledky sněmovních voleb, v nichž vládní koalici SPOLU porazilo hnutí ANO.
Fiala oznámil, že nebude obhajovat post předsedy ODS
Výkonná rada ODS v pražské centrále v úterý zároveň diskutuje, jak bude dál fungovat vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo občanských demokratů.
„K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes (v úterý) seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl Fiala na síti X.
Ocenění ze strany koaličních partnerů
Dosavadní šéfka Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér v novodobé historii země. Věří, že v budoucnosti jeho roli lidé ještě víc docení.
Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je přesvědčený, že Fialův konec v čele ODS neznamená konec jeho boje s populismem a extremismem. Poděkoval mu za spolupráci a přátelství.
Jako o možných kandidátech na šéfa ODS se spekuluje například o prvním místopředsedovi strany Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.
Premiér už v sobotu po sečtení hlasů prohlásil, že si postup vyvození osobní zodpovědnosti chce během několika dnů rozmyslet. Kabinet nyní skládá šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy.
Jedenáct let v čele
Fiala vede občanské demokraty delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé zvolen byl v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem volební koalice SPOLU, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie.
ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice SPOLU v současnosti řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět.