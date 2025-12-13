Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanec Motoristů Filip Turek je v domácím léčení, v pondělí má kontrolu v nemocnici a Motoristé věří, že velmi brzy bude moct požádat o schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Televizi Nova to sdělil předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Strana podle něj nadále předpokládá, že Turek bude ministrem životního prostředí.

„My předpokládáme a věříme v to, že Filip Turek se brzy uzdraví, že požádá prezidenta republiky o přijetí, vysvětlí mu všechny ty jednotlivé věci a také věříme, že pan prezident objektivně, spravedlivě a férově v rámci ústavy rozhodne o jmenování Filipa Turka za ministra životního prostředí,“ uvedl Šťastný.

Turek byl v minulých dnech hospitalizován s bolestí zad, z dříve naplánované schůzky s prezidentem se proto omluvil. Poslanec čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Opakovaně ale uvedl, že je připraven se s ním setkat.

Tento týden při návštěvě Libereckého kraje prezident také zopakoval, že kontroverzní výroky nejsou jedinou výhradou, kterou vůči Turkovi má. Zmínil i přístup k právu. „K pravidlům, která se týkají (jeho) podnikání, která se týkají placení daní z příjmů, která se týkají staveb a povinnosti mít příslušná povolení. A to nehovořím o rychlosti na dálnicích a jiných věcech,“ poznamenal Pavel.

Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů, Turek mezi nimi chyběl ze zdravotních důvodů. Jako poslední z kandidátů na ministry měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí. Šťastný tehdy uvedl, že poslanec leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a bere silné léky na bolest.

Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo Turka dostat předseda Motoristů Petr Macinka, který se v pondělí stane ministrem zahraničí. Podle Šťastného vedení obou resortů zvládne, bude se při tom muset odkazovat na své náměstky a aparát. „Bude čerpat i expertizu Filipa Turka do té doby, než bude jmenován,“ dodal šéf poslanců Motoristů.

Šťastný v sobotu zároveň zopakoval, že Motoristé neplánují kvůli jmenování Turka podat kompetenční žalobu. „Věřím, že nic takového nebude třeba,“ dodal.

Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

