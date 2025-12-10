Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady

Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Hlava státu to prohlásila při středeční návštěvě Libereckého kraje.
Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chyběl mezi nimi ze zdravotních důvodů právě Turek. Pověření vést resort životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí.
Pavel zopakoval, že dá možnost Turkovi říci, co má na srdci – ať už jde o kontroverze kolem jeho osoby, nebo o postoje v souvislosti se životním prostředím. „Nicméně moje výhrady vůči němu nejsou momentálního nebo osobního charakteru, ale jsou dlouhodobé,“ podotkl prezident. Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, záleží na Turkově zdravotním stavu a také na tom, kdy o ni požádá.
Turkova zdravotní indispozice
Turek měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí v poledne jakožto poslední z kandidátů na ministry. V neděli se ale omluvil, podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a pod silnými léky na bolest. Prezidentovi Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Podle Macinky ho v nemocnici čeká v pondělí zákrok.
Šéf Motoristů je připraven vést resort životního prostředí dočasně, náhradu za Turka Motoristé nehledají. Podle opozice by Motoristé měli nabídnout jiného kandidáta. Politologové míní, že se Turek nestane ministrem ani v pozdějším termínu.
Čestný prezident Motoristů čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane.
Co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky nového kabinetu, Pavel podle svých slov vychází z toho, co mnohokrát deklaroval Babiš a hnutí ANO. „A sice, že nemají v úmyslu jakkoli měnit hlavní směr naší zahraniční a bezpečnostní politiky, jak pokud jde o Evropskou unii, tak o NATO,“ podotkl. V současné bezpečnostní situaci by prezident považoval za krátkozraké a nezodpovědné narušovat spojenecké vazby. Česko podle něj získalo poměrně silný kredit v zahraničí díky principiální pomoci Ukrajině napadené Ruskem a muniční iniciativě na její podporu.