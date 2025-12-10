Pavel dál počítá se schůzkou s Turkem, má k němu ale dlouhodobé výhrady


Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Hlava státu to prohlásila při středeční návštěvě Libereckého kraje.

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chyběl mezi nimi ze zdravotních důvodů právě Turek. Pověření vést resort životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí.

Pavel zopakoval, že dá možnost Turkovi říci, co má na srdci – ať už jde o kontroverze kolem jeho osoby, nebo o postoje v souvislosti se životním prostředím. „Nicméně moje výhrady vůči němu nejsou momentálního nebo osobního charakteru, ale jsou dlouhodobé,“ podotkl prezident. Kdy by se schůzka mohla uskutečnit, záleží na Turkově zdravotním stavu a také na tom, kdy o ni požádá.

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry
Filip Turek

Turkova zdravotní indispozice

Turek měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí v poledne jakožto poslední z kandidátů na ministry. V neděli se ale omluvil, podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a pod silnými léky na bolest. Prezidentovi Šťastný předal Turkův omluvný dopis. Podle Macinky ho v nemocnici čeká v pondělí zákrok.

Šéf Motoristů je připraven vést resort životního prostředí dočasně, náhradu za Turka Motoristé nehledají. Podle opozice by Motoristé měli nabídnout jiného kandidáta. Politologové míní, že se Turek nestane ministrem ani v pozdějším termínu.

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají
Otázky Václava Moravce

Čestný prezident Motoristů čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel dříve označil za málo pravděpodobné, že se ministrem stane.

Co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky nového kabinetu, Pavel podle svých slov vychází z toho, co mnohokrát deklaroval Babiš a hnutí ANO. „A sice, že nemají v úmyslu jakkoli měnit hlavní směr naší zahraniční a bezpečnostní politiky, jak pokud jde o Evropskou unii, tak o NATO,“ podotkl. V současné bezpečnostní situaci by prezident považoval za krátkozraké a nezodpovědné narušovat spojenecké vazby. Česko podle něj získalo poměrně silný kredit v zahraničí díky principiální pomoci Ukrajině napadené Ruskem a muniční iniciativě na její podporu.

Hosté Událostí, komentářů reagovali na jmenování Babiše premiérem
Hosté Událostí, komentářů (9. 12. 2025)

Prezident Petr Pavel stále počítá s tím, že se může sejít s původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem (za Motoristy). Má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak přistupuje k faktům, právu a pravidlům. Dovede si jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit. Hlava státu to prohlásila při středeční návštěvě Libereckého kraje.
V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.
Zavedení emisních povolenek ETS 2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má po svém posledním řádném zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje pravděpodobné nominované ministry ANO, SPD a Motoristů a vlády se ujme kabinet designovaného premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér a ministři na brífinku zejména bilancovali své vládnutí, poté odpovídali na otázky novinářů. Schválili například Národní očkovací strategii, rozpočtem na příští rok se nezabývali.
Obvodní soud znovu v plném rozsahu zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. České televizi to sdělila mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Parkanová po státu požaduje 8,5 milionu korun za dlouhé trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA, které skončilo osvobozujícím rozsudkem. Mnohamilionové odškodné soudy exministryni v minulosti opakovaně nepřiznaly. Obrátila se proto na Nejvyšší soud, který předchozí rozhodnutí o nepřiznání odškodného letos v říjnu zrušil. Nyní však Parkanové obvodní soud, zatím nepravomocně, odškodnění opět nepřiznal.
Nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů je připravená státní rozpočet na příští rok upravit tak, aby byl reálný, uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která by se v pondělí 15. prosince měla opětovně stát ministryní financí. V každém případě ale platí, že schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS), napsala na síti X. Ministři vlády v demisi ve středu uvedli, že rozpočet přepracovávat nebudou.
Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V tiskové zprávě o tom informovalo české ministerstvo kultury a na síti X to uvedlo také samotné UNESCO. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na něj byly zapsány například jízdy králů, sokolnictví či modrotisk.
Hosté Událostí, komentářů probrali jmenování šéfa ANO Andreje Babiše premiérem. Věnovali se také skládání nového kabinetu ANO, SPD a Motoristů i nominaci Filipa Turka (za Motoristy) do čela resortu životního prostředí. Ten ovšem v seznamu kandidátů absentuje ze zdravotních důvodů, budoucí koalice ale s jeho členstvím ve vládě počítá. Debatovali předseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09), předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Papajanovský (STAN), členka výboru pro vědu, vzdělávání a sport Renáta Zajíčková (ODS), místopředseda výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO) a místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tomáš Doležal (SPD). Zástupce Motoristů pozvání do debaty odmítl. Pořadem provázel Martin Řezníček.
